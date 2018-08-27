موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي في دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء 28/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكمبالا سيتي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي وكمبالا سيتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي

موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق كمبالا سيتي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وكمبالا سيتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي

موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي، سوف تكون مباراة الأهلي وكمبالا سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وكمبالا سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الأخيرة في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بالرغم من كونه سبق وأن ضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة منذ الجولة الماضية.

ولكن فريق الأهلي يرغب في ضمان أيضاً صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، إضافة إلى رغبته في إسعاد جماهيره الغفيرة التي سوف تكون حاضرة في مدرجات ملعب برج العرب، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي يكمن في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نهاية المطاف وليس فقط الاكتفاء بشرف المنافسة.

ولا شك أن جماهير القلعة الحمراء لا تزال لم تنسى بعد مرارة خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي 2017، وذلك على الرغم من أن المارد الأحمر قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية من عمر المسابقة، إلا أنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وبكل تأكيد تغير فريق الأهلي كثيراً في الموسم الحالي عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وخاصة بعد التغيير على المستوى الفني الذي داخل جدران القلعة الحمراء، وذلك من خلال رحيل المدير الفني الكابتن حسام البدري، وفي مقابل ذلك تعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

ومن المؤكد أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لفريق الأهلي باتت بصمته واضحة للغاية على فريق الأهلي منذ مطلع الموسم الحالي، ولعل أبرز دليل على ذلك أن المارد الأحمر لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق رفقته بالرغم من خوض العديد من التحديات الصعبة طوال الفترة الماضية سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الأفريقي.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / ميدو جابر / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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