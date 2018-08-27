ملخص مباراة السد واستقلال طهران الاثنين 27/8/2018 في دوري أبطال آسيا

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ملخص مباراة السد واستقلال طهران، حقق فريق السد القطري فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق استقلال طهران الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق السد في المباراة كلاً من القطري أكرم عفيف في الدقيقة الستين، إضافة إلى الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة الخامسة والستين والدقيقة الخامسة والسبعين من ركلة جزاء.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق استقلال طهران في المباراة فقد سجله حارس المرمى القطري مشعل عيسى بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية عشر، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وجاءت تشكيلة فريق السد في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

مشعل عيسى / بيدرو كوريا / ياسر عيسى / تشافي هيرنانديز / بغداد بونجاح / حامد إسماعيل / عبد الكريم حسن / خوخي بوعلام / غابي فيرنانديث / وو يونغ / أكرم عفيف.

المدير الفني: البرتغالي فيريرا.

ملخص مباراة السد واستقلال طهران والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة السد واستقلال طهران، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء ضغط فريق استقلال طهران بشكل قوي للغاية على ضيفه، وذلك في إطار سعيه لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في مباراة الذهاب من أجل تسهيل مهمته في العاصمة القطرية الدوحة في مباراة الإياب.

وفي الدقيقة الثانية عشر نجح فريق استقلال طهران في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما تمكن من تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر حارس المرمى الشاب مشعل عيسى بالخطأ في مرماه بشكل غريب للغاية وسط فرحة عارمة من جانب الجماهير الإيرانية في مدرجات ملعب أزادي.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق السد في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة السابعة عشر حينما سدد اللاعب أكرم عفيف كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى مهدي رحمتي.

وفي الدقيقة الثلاثين سنحت أمام فريق السد فرصة أخرى مثالية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما نفذ اللاعب خوخي بوعلام ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن حارس المرمى مهدي رحمتي تصدى للكرة مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير حاول فريق السد أن يقوم بتجربة حظه من جديد، وهذه المرة حينما سدد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى مهدي رحمتي وسط حالة من الغضب الشديد من طرف المدير الفني البرتغالي فيريرا بسبب كثرة الفرص المهدرة من جانب فريقه السد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق استقلال طهران بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة السد واستقلال طهران والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة السد واستقلال طهران، في شوط المباراة الثاني دخل فريق السد عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان في ظل رغبته في خوض مباراة الإياب بأعصاب أكثر هدوءاً، وفي مقابل ذلك حاول فريق استقلال طهران تأمين مناطقه الدفاعية بإحكام مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين حاول البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق السد أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه بحثاً عن تعديل النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وذلك من خلال إشراك اللاعب حسن الهيدوس بدلاً من اللاعب ياسر عيسي.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح فريق السد أخيراً في ترجمة سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك حينما سجل له اللاعب أكرم عفيف أولى الأهداف وسط حالة من الصدمة من جانب الجماهير الإيرانية في المدرجات.

ولم يكتفِ فريق السد بذلك وحسب بل بحث عن قلب الطاولة على مضيفه في ظل أفضليته الواضحة منذ بداية المباراة، وفي الدقيقة الخامسة والستين نجح فريق السد في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له المهاجم الجزائري بغداد بونجاح ثاني الأهداف بطريقة رائعة للغاية وسط حالة من الصمت الرهيب في ملعب المباراة.

وفي الدقيقة السبعين سنحت أمام فريق السد فرصة مثالية للغاية من أجل القضاء على جميع آمال منافسه في مباراة الإياب، وذلك حينما انفرد اللاعب البديل حسن الهيدوس بحارس المرمى مهدي رحمتي، إلا أنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية مضيعاً على فريقه فرصة حسم بطاقة التأهل بشكل نهائي إلى المربع الذهبي.

ولكن إصرار فريق السد على تسجيل ثالث أهدافه في المباراة كان كبيراً للغاية في ظل الإنهيار الواضح من جانب أصحاب الأرض، وفي الدقيقة الخامسة والسبعين احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق السد، ليتولى تنفيذها المهاجم الجزائري بغداد بونجاح بنجاح محرزاً الهدف الثالث لمصلحة الزعيم القطري.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين بالرغم من محاولات فريق استقلال طهران من أجل تقليص الفارق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة فريق السد الذي وضع قدمه في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة الآسيوية.

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