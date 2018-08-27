ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الاثنين 27/8/2018

Advertisements

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزاً غير متوقعاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق توتنهام هوتسبير في المباراة كلاً من الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الخمسين، إضافة إلى البرازيلي لوكاس مورا في الدقيقة الثانية والخمسين والدقيقة الرابعة والثمانين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق توتنهام هوتسبير رصيده إلى 9 نقاط، فيما استقر رصيد فريق مانشستر يونايتد عند 3 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق مانشستر يونايتد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / كريس سمالينج / فيل جونز / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / أندير هيريرا / بول بوغبا / جيسي لينغارد.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق توتنهام هوتسبير الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كيران تريبير / توبي / يان فيرتونغن / داني روز.

خط الوسط: إيريك داير / موسى ديمبيلي / ديلي آلي / كريستيان إريكسن / لوكاس مورا.

خط الهجوم: هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً حاول فريق مانشستر يونايتد الضغط بشكل قوي للغاية على ضيفه سعياً لتسجيل الأهداف بشكل مبكر، وفي مقابل ذلك اتسم أداء فريق توتنهام هوتسبير بالهدوء الكبير رغبة منه في امتصاص حماس أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة السادسة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر يونايتد في المباراة، وذلك حينما استغل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو خطأ فادح من الظهير الأيسر الإنجليزي داني روز، لينفرد على إثِره بحارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس الذي تم مراوغته بسهولة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن تسديدة روميلو لوكاكو الأرضية مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى هوغو لوريس بقليل وسط حالة من الحسرة من طرف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ومع مرور الدقائق وجد فريق مانشستر يونايتد العديد من الصعوبات من أجل تشكيل الخطورة اللازمة على مرمى فريق توتنهام هوتسبير، وفي مقابل ذلك واصل فريق توتنهام هوتسبير محاولة امتصاص حماس أصحاب الأرض دون تشكيل أي خطورة من جانبه هو الآخر على مرمى فريق مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة الثلاثين كاد فريق مانشستر يونايتد ينجح في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سدد البرازيلي فريد كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى هوغو لوريس.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير سنحت فرصة أخرى لمصلحة فريق مانشستر يونايتد، وهذه المرة حينما سدد النجم الفرنسي بول بوغبا كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى هوغو لوريس تصدى للكرة بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر يونايتد عازماً على ترجمة سيطرته الكاملة على مجريات اللعب إلى أهداف، وفي مقابل ذلك حاول فريق توتنهام هوتسبير هو الآخر أن يقوم بتنشيط أدائه نوعاً ما من الناحية الهجومية سعياً لخطف الانتصار في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الخمسين حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما استغل فريق توتنهام هوتسبير ركلة ركنية ليتمكن على إثرها من تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك عبر المهاجم الإنجليزي هاري كين الذي استغل بدوره ضعف الرقابة الدفاعية عليه واضعاً فريقه في المقدمة وسط حالة من الصدمة في مدرجات ملعب أولد ترافورد.

ولم يكتفِ فريق توتنهام هوتسبير بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الثانية والخمسين نجح الفريق اللندني في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة الخامسة والخمسين حاول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد أن يقوم بتعزيز خطوطه الأمامية بحثاً عن تحقيق المستحيل في المباراة، وذلك من خلال إشراك النجم التشيلي أليكسيس سانشيز بدلاً من الإسباني أندير هيريرا.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير تلقى فريق مانشستر يونايتد ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض مدافعه الإنجليزي فيل جونز إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المدافع السويدي فيكتور ليندلوف بدلاً منه.

وفي الدقيقة الحادية والستين دفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بآخر أوراقه في المباراة، وذلك من خلال إشراك البلجيكي مروان فيلايني بدلاً من الصربي نيمانيا ماتيتش على أمل أن يتمكن فريقه من تعديل النتيجة في نهاية المطاف على أقل تقدير.

وبعدها بأربعة دقائق فقط كاد فريق توتنهام هوتسبير يقضي نهائياً على أي أمل متبقي لدى فريق مانشستر يونايتد في المباراة، وذلك حينما انفرد الإنجليزي ديلي آلي بحارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا، إلا أن الأخير أبعد الكرة بنجاح إلى الخارج وأبقى على آماله فريقه قائمة بالرغم من صعوبة المهمة كثيراً.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة لم يطرأ أي جديد على نتيجة المباراة، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الرابعة والثمانين وحينها حسم فريق توتنهام هوتسبير الأمور نهائياً من خلال تسجيل الهدف الثالث الذي جاء عبر البرازيلي لوكاس مورا وسط حالة من الصدمة من جانب الجميع داخل ملعب أولد ترافورد.

إقرأ أيضاً: