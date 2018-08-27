محمد صلاح يكشف التفاصيل الكاملة وراء أزمته مع اتحاد الكرة

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خرج المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري عن صمته في مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 نظراً لاشتعال الأزمة بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، وذلك من أجل الكشف عن التفاصيل الكاملة وراء هذه الأزمة في ظل الرد الصادم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم على رسائله اليوم.

فمن خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قام اللاعب المصري محمد صلاح بنشر فيديو خاص به من أجل شرح كافة التفاصيل المتعلقة بأزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وإليكم الآن جميع التفاصيل التي تحدث عنها اللاعب محمد صلاح في الفيديو الخاص به:

“قررت أن أوضح لكم ما حدث خلال اليومين الماضيين، أنا لا أريد الدخول في أي صراعات أو مشاكل، ولكنكم استمعتم إلى ما حدث من وجهة نظر واحدة، ويجب أن تكونوا على علم بما حدث من وجهة نظري أنا أيضاً”.

“أنا لا أتحدث باسمي فقط، ولا أريد أن أظلم اللاعبين، هناك قائد للفريق، وهناك لاعبين أكثر خبرة وقدامى، ولكن أنا أتحدث عن أشياء حدثت مع اللاعبين ولكن لا أحد يتحدث عنها، تحدثت عن ذلك منذ وقت طويل”.

“هناك الكثير من النقاط، الأولى أسهل طريقة للتضليل هي تشويه المشكلة وأن تراها بسيطة وأن ترى أن المشكلة مع صلاح، لا توجد أي مشكلة مع صلاح شخصياً، أنا أريد الراحة لجميع اللاعبين، وأريد أن تتحقق تلك المطالب من أجل اللاعبين، مثلما يحدث معي في الخارج دون أن أطلب ذلك”.

“هذا الأفضل لجميع اللاعبين وليس لي فقط، مسألة الأمن، وكيل أعمالي تحدث عن ذلك الأمر قبل ذلك، يجب أن يكون هناك رجل أمن للمنتخب ولي، ليس لكي يمنع الناس عني، في المعسكر الأخير نمت الساعة 6 صباحاً، لم أستطع تناول السحور أو الإفطار، لماذا ؟ أخبروني أن ذلك من أجل أمني وسلامتي نظراً لوجود زحام شديد في قاعة الطعام وفي مدخل الفندق”.

“لا أريد توجيه الاتهام لشخص معين، ولكن أنا في منتخب مصر، من المفترض أن يكون المعسكر مغلقاً، ويجب أن لا نرى أي أحد داخل المعسكر، البعض أقحم ذلك الأمر في موضوع الوطنية، اتهموني أنني شخص ليس وطنياً، ولا أحب وطني ولا أحب منتخب بلادي، لا أعرف لماذا تحدثوا عني بتلك الطريقة، ولكن الناس تعلم علاقتي بالوطن”.

“الاتحاد المصري لكرة القدم نفى وجود أي صلة له بالبيان الذي تم نشره في صباح اليوم الإثنين، ولكن أنا أعلم أنه صادر من طرفهم، البيان الذي وصفوني فيه بالمدعو محمد صلاح، أعلم ذلك، ولكن هذا ليس موضوعي الآن، ولكن عندما يكون لديك لاعبين ينامون في السادسة صباحاً، هذه تُعد مشكلة”.

“يجب الإعتراف بوجود مشكلة وعلينا حلها، لا أطالب رجل أمن ينام بجواري، أو حافلة بمفردي، لم أطلب ذلك، ولن أطلب ذلك بكل تأكيد، ولكن أريد الراحة لكل اللاعبين، لا أعلم لماذا يقولون أنني أتكبر على بلدي، وأنني مغرور لأنني ألعب في ليفربول، أنا ألعب هنا منذ سنة، وألعب بشكل جيد في الخارج منذ عدة سنوات، لم أتكبر”.

“أرسلنا خطابات كثيرة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ولم يتم الرد عليها بأي شكل من الأشكال، اتحاد الكرة نفى استطاعة وصول أشخاص إلى اللاعبين في الساعات الأولى من صباح أيام المعسكر، لا أعلم كيف ينفون ذلك وهو ما حدث بالفعل، وحدث مع جميع اللاعبين”.

“لا أريد إقحام زملائي في تلك المشكلة، لم أطلب معاملة خاصة، أنا أريد أشياء تُطبق في الخارج، ولدينا إمكانيات لتنفيذها، يمكنك رؤية ذلك في أي فريق أو منتخب، هذا أمر طبيعي هناك، نريد أن نعيش حياة طبيعية في المعسكر ونشعر بالراحة، لا نريد أن نكون مظلومين”.

“يتهمون وكيل أعمالي بأسلوبه السيء، من المهم أن تقوم بالتركيز على المطالب ومحتوى الخطاب دون التركيز على الأسلوب، جميع الخطابات تم تسريبها، رغم أن هذا الأمر ليس قانونياً، عندما أعلنت عن حديثي عن الأزمة من خلال فيديو شخصي، تم تسريب جميع الخطابات لأنني سوف أتحدث”.

“أنا لم أطلب السفر بمفردي أو الانتقال بسيارة بعيداً عن اللاعبين، كل ما طلبته أن يتم تسهيل إجراءات الخروج من المطار عقب وصولي من لندن، أنا لم أطلب أن أكون بعيداً عن الفريق، ولكن هم يُريدون تشويهي، يُريدون أن يُظهروا كيف أصبحت ضد مصر، المحامي الخاص بي ليس سبب في المشكلة، ولم يفتعل أي أزمة، لا أفهم لماذا يذكره اتحاد الكرة في أي بيان له بالكولومبي”.

“لم أرى من قبل أن يأتي لي أحد في الغرفة من أجل التقاط الصور والحديث معي، أنا لست متعجرف، ولكن ذلك يتسبب في ضرر لي، أنا لا أطلب امتياز عن أي لاعب آخر، ولكن هذه واجبات، كل ذلك لا يحدث معي حينما أكون مع فريقي بدون أن أطلب ذلك عكس ما يحدث تماماً مع المنتخب”.

“أنا في مصر أطلب هذا ولا يتم تنفيذه، اتحاد الكرة قادر على فعل ذلك، هي مجرد تفاصيل صغيرة، ولكنها تجعل تركيز اللاعب أكبر على أرض الملعب، كل ما أرغب فيه هو أن أكون أكثر راحة في غرفتي، لم أرى في حياتي أي منتخب أفريقي يُسافر بطائرة من الفئة الإقتصادية، يجب أن يُسافر اللاعبين بطائرة من الفئة الأعلى”.

“يجب أن يكون راحة لجميع اللاعبين، اللاعبين في المنتخب لا يشعرون بالراحة عكس ما يرى اتحاد الكرة، اللاعبين لا يتحدثوا، أنا أريد أن يكون هناك مساواة بين جميع اللاعبين، اتحاد الكرة لديه أموال كافية بعد المشاركة في كأس العالم، اتحاد الكرة قادر على توفير كل سبل الراحة لجميع لاعبي منتخب مصر”.

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