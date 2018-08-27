تركي آل الشيخ يُهاجم “محمد صلاح” بقوة ويصفه ب”المغرور”

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قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بالتعليق في مساء اليوم الإثنين الموافق 27 أغسطس 2018 على الفيديو المنشور من طرف اللاعب المصري محمد صلاح، والذي قام فيه بالكشف عن كافة تفاصيل أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

فمن خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، كتب المستشار تركي آل الشيخ: “بصفتي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، كل الدعم للاتحاد المصري لكرة القدم”.

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كما أضاف أيضاً المستشار تركي آل الشيخ: “الغرور مقبرة النجوم، لم أستطع إكمال الفيديو من الفلسفة والغرور، منتخب مصر 23 أسداً”.

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