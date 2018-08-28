موعد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 28/8/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، تتواصل اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 إقامة المباريات الرسمية على مستوى مختلف أنحاء العالم، وذلك سواء على صعيد القارة الأوروبية إضافة إلى القارة الآسيوية وأيضاً على صعيد القارة الأفريقية.

وسوف تكون الجماهير العاشقة لكرة القدم على موعد اليوم الثلاثاء مع مباراتين في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى ثلاث مباريات أخرى في الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل سوف تكون الجماهير المحبة لكرة القدم على موعد اليوم أيضاً مع مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

موعد مباراة دينامو كييف وأياكس أمستردام

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق دينامو كييف الأوكراني لملاقاة ضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة دينامو كييف وأياكس أمستردام تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة دينامو كييف وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

موعد مباراة دينامو زغرب ويونج بويز

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق دينامو زغرب الكرواتي لملاقاة ضيفه فريق يونج بويز السويسري في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 في العاصمة الكرواتية زغرب، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة دينامو زغرب ويونج بويز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة دينامو زغرب ويونج بويز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة أيك أثينا وفيدي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أيك أثينا اليوناني لملاقاة ضيفه فريق فيدي المجري في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أيك أثينا وفيدي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أيك أثينا وفيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي وكمبالا سيتي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وكمبالا سيتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي وكمبالا سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

موعد مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي لملاقاة مضيفه فريق مازيمبي الكونغولي اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 على أرض جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومازيمبي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة مولودية الجزائر ووفاق سطيف

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مولودية الجزائر الجزائري لملاقاة ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 على ملعب 5 يوليو على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة مولودية الجزائر ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مولودية الجزائر ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة النجم الساحلي وزيسكو يونايتد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق النجم الساحلي التونسي لملاقاة مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 على أرض دولة زامبيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة النجم الساحلي وزيسكو يونايتد تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النجم الساحلي وزيسكو يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الوداد البيضاوي وبور دي لومي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لملاقاة مضيفه فريق بور دي لومي التوجولي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 على أرض دولة توجو، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الوداد البيضاوي وبورت دي لومي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الوداد البيضاوي وبور دي لومي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة الترجي الرياضي وتاونشيب رولز

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة مضيفه فريق تاونشيب رولز البوتسواني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 على أرض دولة بوتسوانا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي وتاونشيب رولز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الترجي الرياضي وتاونشيب رولز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الدحيل وبيروزي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الدحيل القطري لملاقاة ضيفه فريق بيروزي الإيراني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الدحيل وبيروزي تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الدحيل وبيروزي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الدحيل وبيروزي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري خليل البلوشي هو معلق المباراة.

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