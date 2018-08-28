تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام كمبالا سيتي

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يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وكمبالا سيتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

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ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن.

وإليكم الآن مشوار فريق الأهلي في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018:

فريق الأهلي 0/0 فريق الترجي الرياضي التونسي، الجولة الأولى.

فريق كمبالا سيتي 0/2 فريق الأهلي، الجولة الثانية.

فريق الأهلي 0/3 فريق تاونشيب رولز البوتسواني، الجولة الثالثة.

فريق تاونشيب رولز 1/0 فريق الأهلي، الجولة الرابعة.

فريق الترجي الرياضي 1/0 فريق الأهلي، الجولة الخامسة.

أما الآن سوف نستعرض لكم جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل انطلاقة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات:

المركز الأول: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

المركز الثاني: فريق الترجي الرياضي، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

المركز الثالث: فريق كمبالا سيتي، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الرابع: فريق تاونشيب رولز، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

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