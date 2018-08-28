ملخص مباراة الدحيل وبيروزي الثلاثاء 28/8/2018 في دوري أبطال آسيا

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ملخص مباراة الدحيل وبيروزي، حقق فريق الدحيل القطري فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق بيروزي الإيراني بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الدحيل في المباراة اللاعب القطري المعز علي في الدقيقة الخامسة عشر، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

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وجاءت تشكيلة فريق الدحيل الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

كلود أمين / محمد موسى / لوكاس مينديز / لويز جونيور / يوسف العربي / نام تاي هي / سلطان حسين / المعز علي / مراد ناجي / ماديبو / جونيور.

المدير الفني: التونسي نبيل معلول.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق بيروزي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

علي رضا / شجاعي خليل زاده / سيد جلال حسيني / بشار ريسان / أحمد نور / كمال الدين / حسين مهيني / محمد أنصاري / علي شاه / علي / نعمتي.

ملخص مباراة الدحيل وبيروزي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الدحيل وبيروزي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق الدحيل أن يقوم بفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف بصورة مبكرة من أجل تسهيل مهمته قبل موعد مباراة الإياب، وفي مقابل ذلك تراجع فريق بيروزي بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف.

وفي الدقيقة الرابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق الدحيل في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب الكوري الجنوبي نام تاي هي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى علي رضا بقليل.

وفي الدقيقة الخامسة عشر نجح فريق الدحيل في ترجمة سيطرته المطلقة على المباراة، وذلك حينما سجل له اللاعب المعز علي الهدف الأول عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق بيروزي واضعاً فريقه في المقدمة.

ولم يكتفِ فريق الدحيل بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة التاسعة والعشرين كاد ينجح في تحقيق ذلك حينما سدد اللاعب المعز علي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط تشجيع كبير من جانب المدرب التونسي نبيل معلول.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق الدحيل بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الدحيل وبيروزي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الدحيل وبيروزي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الدحيل عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف بأي وسيلة ممكنة من أجل حسم المهمة بنسبة مؤكدة، وفي مقابل ذلك حاول فريق بيروزي أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير قبل موعد مباراة الإياب في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين كاد فريق بيروزي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما نفذ اللاعب محمد أنصاري ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن كرته علت العارضة بقليل ليضيع فرصة تعديل النتيجة على الضيوف.

ومع مرور الدقائق استحوذ فريق بيروزي بشكل كامل على مجريات اللعب مما جعله يقترب أكثر من تحقيق هدفه، وفي مقابل ذلك انخفض مستوى فريق الدحيل كثيراً وخاصة من الناحية الهجومية مما جعل القلق يبدو واضحاً على جماهيره في المدرجات.

وفي الدقيقة السابعة والستين سنحت أمام فريق الدحيل فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما سدد البرازيلي جونيور كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى علي رضا.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير حاول التونسي نبيل معلول المدير الفني لفريق الدحيل أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من أجل إعادة السيطرة مجدداً على مجريات اللعب، وذلك من خلال إشراك اللاعب عبد الله عبد السلام بدلاً من اللاعب لويز جونيور.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين أجرى المدير الفني التونسي نبيل معلول ثاني تعديل على تشكيلة فريقه، وهذه المرة خوفاً من تلقي أحد لاعبيه البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة من خلال إشراك اللاعب بسام هشام بدلاً من اللاعب ماديبو.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط كاد فريق الدحيل ينجح في القضاء على آمال فريق بيروزي، وذلك حينما نفذ اللاعب لوكاس مينديز ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس المرمى علي رضا أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى الخارج ببراعة كبيرة مبقياً على إثارة المباراة بين الفريقين.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز غير مطمئن على الإطلاق بالنسبة لفريق الدحيل قبل موعد مباراة الإياب على الأراضي الإيرانية.

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