ملخص مباراة الأهلي وكمبالا سيتي الثلاثاء 28/8/2018 في دوري أبطال أفريقيا

Advertisements

ملخص مباراة الأهلي وكمبالا سيتي، حقق فريق الأهلي فوزاً مثيراً للغاية على حساب ضيفه فريق كمبالا سيتي الأوغندي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من المغربي وليد أزارو في الدقيقة الثالثة والعشرين والدقيقة الثانية والستين، إضافة إلى المالي ساليف كوليبالي في الدقيقة الخمسين، وأيضاً اللاعب صلاح محسن في الدقيقة السبعين.

Advertisements

أما أهداف فريق كمبالا سيتي في المباراة فقد سجلها كلاً من اللاعب نوندا في الدقيقة الأربعين، إضافة إلى اللاعب ماغم في الدقيقة الرابعة والخمسين، وأيضاً اللاعب أوكيلو في الدقيقة الثانية والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلى 13 نقاط في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما استقر رصيد فريق كمبالا سيتي عند 6 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / إسلام محارب / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

ملخص مباراة الأهلي وكمبالا سيتي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وكمبالا سيتي، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض فريق الأهلي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب منذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء، وذلك في إطار سعيه لتسجيل العديد من الأهداف في المباراة من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة.

ومع مرور الدقائق واصل فريق الأهلي عملية استحواذه بشكل كامل على الكرة دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى الضيوف، وفي مقابل ذلك ظهر الرضا واضحاً للغاية على لاعبي فريق كمبالا سيتي نظراً لاستمرار نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والعشرين نجح فريق الأهلي أخيراً في ترجمة سيطرته الكاملة على المباراة، وذلك حينما سجل له المهاجم المغربي وليد أزارو الهدف الأول عقب استغلاله ضعف الرقابة الدفاعية من جانب مدافع فريق كمبالا سيتي وسط فرحة كبيرة من طرف جماهير القلعة الحمراء.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق وذلك حينما نجح فريق كمبالا سيتي في استغلال ثغرة واضحة في خط دفاع فريق الأهلي، ليتمكن على إثرها من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب نوندا وسط فرحة كبيرة من الجهاز الفني للفريق الأوغندي.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة الأهلي وكمبالا سيتي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي وكمبالا سيتي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماً على التقدم من جديد في النتيجة من أجل التمسك بصدارة ترتيب المجموعة، وفي مقابل ذلك تمنى فريق كمبالا سيتي أن يُحافظ على نتيجة التعادل مع البحث في الوقت ذاته عن خطف الانتصار المفاجئ من عقر دار المارد الأحمر.

وفي الدقيقة الخمسين نجح فريق الأهلي في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له المدافع المالي ساليف كوليبالي الهدف الثاني عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق كمبالا سيتي وسط فرحة عارمة من جانب جماهير القلعة الحمراء.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن رد فعل فريق كمبالا سيتي لم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الرابعة والخمسين حينما تمكن الفريق الأوغندي هو الآخر من استغلال ثغرة واضحة في خط دفاع فريق الأهلي، لينجح على إثرها في تسجيل هدف التعادل مرة أخرى وهذه المرة عبر اللاعب ماغمبو.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير حاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً للتقدم من جديد في النتيجة، وذلك من خلال إشراك اللاعب صلاح محسن بدلاً من اللاعب الشاب ناصر ماهر.

وفي الدقيقة الثانية والستين نجح فريق الأهلي في التقدم للمرة الثالثة في النتيجة، وهذه المرة حينما سجل له المهاجم المغربي وليد أزارو الهدف الثالث عقب استغلاله من جديد تواجد ثغرة دفاعية في خط دفاع فريق كمبالا سيتي.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط حاول المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية مرة أخرى سعياً لقتل المباراة بشكل نهائي، وذلك من خلال إشراك اللاعب مؤمن زكريا بدلاً من اللاعب أحمد حمودي.

وفي الدقيقة الثامنة والستين تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض لاعبه عمرو السولية إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال بقية دقائق المباراة، مما دفع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك بدلاً منه اللاعب أكرم توفيق.

وبعدها بدقيقتين فقط نجح فريق الأهلي في حسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سجل له اللاعب البديل صلاح محسن الهدف الرابع وسط حالة من الانهيار من جانب لاعبي فريق كمبالا سيتي سواء من الناحية النفسية أو حتى من الناحية البدنية.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين، اشتعلت أجواء المباراة مرة أخرى وهذه المرة حينما نجح فريق كمبالا سيتي في تسجيل الهدف الثالث بصورة غير متوقعة تماماً عبر اللاعب أوكيلو.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة لم تشهد أي جديد على الإطلاق من الفريقين، ليستمر الوضع على ما هو عليه حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة المارد الأحمر.

إقرأ أيضاً: