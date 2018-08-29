موعد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29/8/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 لمتابعة العديد من المباريات الهامة على جميع المستويات، وذلك سواء على مستوى قارة أفريقيا وأيضاً على مستوى قارة أوروبا أو حتى على مستوى قارة آسيا.

حيث سيكون عشاق كرة القدم اليوم على موعد مع جميع مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م، كما سيكون عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع المباراة الأخيرة في ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن عشاق كرة القدم سوف يكونوا اليوم أيضاً على موعد مع المباريات الثلاثة الأخيرة في الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

موعد مباراة المصري البورسعيدي والهلال السوداني

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق المصري البورسعيدي لملاقاة ضيفه فريق الهلال السوداني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 على ملعب بورسعيد في محافظة بورسعيد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة المصري البورسعيدي والهلال تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة المصري البورسعيدي والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة إتحاد العاصمة وجور ماهيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق إتحاد العاصمة الجزائري لملاقاة ضيفه فريق جور ماهيا الكيني اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2019 على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة إتحاد العاصمة وجور ماهيا تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إتحاد العاصمة وجور ماهيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة نهضة بركان وسونغو

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق نهضة بركان المغربي لملاقاة ضيفه فريق سونغو الموزمبيقي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة نهضة بركان وسونجو تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة نهضة بركان وسونجو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة الرجاء البيضاوي وأدوانا ستارز

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة ضيفه فريق ادوانا ستارز الغاني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 على ملعب محمد الخامس على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة الرجاء البيضاوي وادوانا ستارز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الرجاء البيضاوي وادوانا ستارز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة أسيك وفيتا كلوب

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أسيك الإيفواري لملاقاة ضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 على أرض دولة كوت ديفوار، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م.

وتنطلق مباراة أسيك وفيتا كلوب تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أسيك وفيتا كلوب منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة جيونبوك موتورز وسون سامسونج بلووينغز

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي لملاقاة ضيفه فريق سون سامسونج بلووينغز الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 على أرض دولة كوريا الجنوبية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

وتنطلق مباراة جيونبوك موتورز وسون سامسونج بلووينغز تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة جيونبوك موتورز وسون سامسونج بلووينغز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة جيونبوك موتورز وسون سامسونج بلووينغز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس HD8 المشفرة، بينما سيكون المعلق هيكل الصغير هو معلق المباراة.

موعد مباراة باوك وبنفيكا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق باوك اليوناني لملاقاة ضيفه فريق بنفيكا البرتغالي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 على أرض دولة اليونان، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باوك وبنفيكا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة باوك وبنفيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة ايندهوفن وباتي بوريسوف

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أيندهوفن الهولندي لملاقاة ضيفه فريق باتي بوريسوف أرينا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 على ملعب فيليبس على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ايندهوفن وباتي بوريسوف تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ايندهوفن وباتي بوريسوف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

موعد مباراة سالزبورج والنجم الأحمر

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق سالزبورج النمساوي لملاقاة ضيفه فريق النجم الأحمر الصربي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 على أرض دولة النمسا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سالزبورج والنجم الأحمر تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة سالزبورج والنجم الأحمر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد المعمري هو معلق المباراة.

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