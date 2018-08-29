تعرف على موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة لها

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كشف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، وذلك بعدما انتهت في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018 جميع مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

حيث أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن إقامة قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في يوم الإثنين القادم الموافق 3 سبتمبر 2018، وذلك في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تكون مراسم القرعة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المجانية على القمر الصناعي نايل سات.

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ومن المقرر أن يتواجه في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا الأندية صاحبة التصنيف الأول مع الأندية صاحبة التصنيف الثاني، أي الأندية صاحبة المراكز الأولى في مجموعاتها مع الأندية صاحبة المراكز الثانية في مجموعاتها مع استبعاد مواجهة أي ناديين سبق وأن تواجد كلاهما في نفس المجموعة.

وإليكم الآن التصنيف الأول وأيضاً التصنيف الثاني في قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا:

التصنيف الأول: فريق الأهلي / فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية / فريق الوداد البيضاوي المغربي / فريق النجم الساحلي التونسي.

التصنيف الثاني: فريق الترجي الرياضي التونسي / فريق وفاق سطيف الجزائري / فريق حوريا كوناكري الغيني / فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي.

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