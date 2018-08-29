الصحافة الإنجليزية تُساند محمد صلاح بعد أزمته الجديدة مع اتحاد الكرة

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قامت العديد من الصحف الإنجليزية بتسليط الضوء اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 على أزمة اللاعب المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

حيث قامت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بنشر مقال مخصص عن أزمة اللاعب محمد صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي عنوان ذلك المقال كتبت الصحيفة: “صلاح: توقفوا عن الصراع معي”.

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وفي إطار ذلك المقال قامت صحيفة “ذا صن” بنشر كافة التغريدات الخاصة بالمحامي رامي عباس وكيل أعمال اللاعب محمد صلاح، والتي طالب فيها بدوره الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة تنفيذ الطلبات الخاص بمحمد صلاح وإلا تقديم الاستقالة من منصابهُم.

كما قامت الصحيفة أيضاً بنشر التغريدة التي طالب فيها محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بضرورة الرد على رسائله أو الرسائل الخاصة بوكيل أعماله قبل موعد المعسكر القادم للمنتخب الوطني المصري.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلى أن اللاعب محمد صلاح قد اشتكى من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك من المضايقات التي يتعرض لها من طرف الجماهير المصرية أثناء تواجده في فندق إقامة المنتخب الوطني المصري في الساعات الأولى من الصباح، وهو الأمر الذي يؤثر بدوره على تركيز أي لاعب داخل المنتخب الوطني المصري.

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