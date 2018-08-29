موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

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يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية في العالم بأكمله لمتابعة مراسم القرعة الخاصة بدور المجموعات، وذلك لكلاً من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م إضافة إلى مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

ومن المقرر أن تتم مراسم قرعة دور المجموعات لكلاً من المسابقتين في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، حيث تُقام أولاً في مساء يوم الخميس القادم الموافق 30 أغسطس 2018 قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي اليوم التالي مباشرة أي يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 سوف تُقام مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي، وذلك تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا إضافة إلى مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون مراسم القرعة منقولة تحديداً عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المجانية إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن جميع الأندية المشاركة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق ريال مدريد الإسباني / فريق برشلونة الإسباني / فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

فريق فالنسيا الإسباني / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي / فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق ليفربول الإنجليزي / فريق يوفنتوس الإيطالي.

فريق نابولي الإيطالي / فريق روما الإيطالي / فريق إنتر الإيطالي.

فريق بايرن ميونخ الألماني / فريق شالكه الألماني / فريق هوفنهايم الألماني.

فريق بوروسيا دورتموند الألماني / فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق موناكو الفرنسي.

فريق أولمبيك ليون الفرنسي / فريق غلطة سراي التركي / فريق كلوب بروج البلجيكي.

فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق أيك أثينا اليوناني / فريق يونج بويز السويسري.

فريق لوكوموتيف موسكو الروسي / فريق سيسكا موسكو الروسي / فريق بورتو البرتغالي.

فريق شاختار الأوكراني / فريق فيكتوريا بلزن التشيكي.

فريق باوك اليوناني أو فريق بنفيكا البرتغالي.

فريق أيندهوفن الهولندي أو فريق باتي بوريسوف البيلاروسي.

فريق سالزبورج النمساوي أو فريق النجم الأحمر الصربي.

ومن المنتظر أن يتم حسم المقاعد الثلاث الأخيرة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018، وذلك عقب إقامة المباريات الثلاث المتبقية من اياب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات من عمر المسابقة.

ومن جانبه سوف يقوم الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بالكشف عن التصنيف النهائي في مساء اليوم الأربعاء عقب نهاية جميع مباريات الدور التمهيدي الأخير، علماً بأن عملية سحب سوف تتم من خلال أربع تصنيفات مختلفة.

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