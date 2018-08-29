ملخص مباراة باوك وبنفيكا بمشاركة “عمرو وردة” الأربعاء 29/8/2018 في دوري أبطال أوروبا

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ملخص مباراة باوك وبنفيكا، حقق فريق بنفيكا البرتغالي فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق باوك اليوناني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018 على أرض دولة اليونان.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بنفيكا في المباراة كلاً من الأرجنتيني إدواردو سالفيو في الدقيقة السادسة والعشرين من ركلة جزاء والدقيقة التاسعة والأربعين من ركلة جزاء، إضافة إلى المدافع جارديل في الدقيقة العشرين، وأيضاً الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق باوك في المباراة فقد سجله المهاجم ألكسندر في الدقيقة الثالثة عشر، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وعلى إثر هذه النتيجة ضمن فريق بنفيكا تأهله بشكل رسمي إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي مقابل ذلك سوف يلتحق فريق باوك بدور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ملخص مباراة باوك وبنفيكا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة باوك وبنفيكا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء ضغط فريق باوك بشكل قوي للغاية على ضيفه، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف بصورة مبكرة في ظل الدعم الجماهيري الغفير الذي تلقاه من جانب جماهيره اليونانية.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق باوك في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب اليوناني ليمنيوس كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى أودي بقليل.

وفي الدقيقة الثالثة عشر أسفر ضغط فريق باوك الكبير عن تسجيل أولى أهدافه في المباراة، والذي جاء عبر المهاجم ألكسندر عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق بنفيكا وسط فرحة عارمة من جانب الجماهير اليونانية في المدرجات.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق بنفيكا في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة العشرين حينما نجح الضيوف في تسجيل هدف التعادل عبر القائد جارديل الذي استغل ضعف الرقابة الدفاعية لفريق باوك أثناء تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة فريقه لتعود المباراة إلى نقطة الصفر من جديد.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين تحصل فريق بنفيكا على ركلة جزاء إثر خطأ فادح من حارس مرمى فريق باوك، ليتولى تنفيذها اللاعب الأرجنتيني إدواردو سالفيو بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة فريقه وسط حالة من الصدمة من جانب الجماهير اليونانية.

وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين كاد فريق باوك ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد المهاجم ألكسندر كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى أودي تألق بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة إلى الخارج بأطراف أصابعه ببراعة كبيرة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثلاثين، حسم فريق بنفيكا بنسبة كبيرة للغاية مهمته في هذه المباراة، وذلك حينما سجل له اللاعب خوان أنطونيو بيتزي الهدف الثالث معقداً وضعية أصحاب الأرض كثيراً في ظل حاجتهم إلى تسجيل ثلاثة أهداف كاملة من أجل ضمان التأهل إلى دور المجموعات.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق بنفيكا المفاجئ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة باوك وبنفيكا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة باوك وبنفيكا، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول مدرب فريق باوك أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لإحياء آماله في المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب المصري عمرو وردة بدلاً من اليوناني ليمنيوس.

وفي الدقيقة التاسعة والأربعين سنحت أمام فريق بنفيكا فرصة مثالية للغاية من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء جديدة ليتولى تنفيذها مرة أخرى اللاعب الأرجنتيني إدواردو سالفيو بنجاح محرزاً الهدف الرابع لمصلحة فريقه قاضياً بذلك على كل أحلام فريق باوك في التأهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين وخاصة من جانب فريق بنفيكا نظراً إلى إستحالة عودة فريق باوك في النتيجة، وفي مقابل ذلك حاول فريق باوك أن يحفظ ماء وجهه من خلال تقليص الفارق أو حتى تعديل النتيجة على أقل تقدير.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والسبعين، تعقدت مهمة فريق باوك تماماً بعدما قام الحكم بطرد الظهير الأيمن ليوناردو ماتوس، ليُكمل أصحاب الأرض بقية أطوار المباراة بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق بنفيكا ليضمن بالتالي تأهله إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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