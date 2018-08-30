تعرف على التصنيف النهائي لمجموعات دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

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يشهد مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية في مساء اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 إقامة مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وذلك إضافة إلى حفل توزيع جوائز الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أفضل لاعبي الموسم الماضي.

وتنطلق مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن مراسم القرعة سوف تكون منقولة بشكل حصري وكامل عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المجانية على القمر الصناعي نايل سات.

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ومن المقرر أن يُشارك في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 32 فريقاً كما هو معتاد دائماً، علماً بأن هذه الأندية جميعاً قد تم تقسيمها إلى أربع تصنيفات مختلفة سوف يتم على أساسها سحب قرعة دور المجموعات اليوم الخميس.

وإليكم الآن التصنيفات الأربعة التي سوف يتم على أساسها سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

التصنيف الأول: فريق ريال مدريد الإسباني / فريق أتلتيكو مدريد الإسباني / فريق برشلونة الإسباني / فريق بايرن ميونخ الألماني / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي / فريق يوفنتوس الإيطالي / فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق لوكوموتيف موسكو الروسي.

التصنيف الثاني: فريق بوروسيا دورتموند الألماني / فريق بورتو البرتغالي / فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق شاختار الأوكراني / فريق بنفيكا البرتغالي / فريق نابولي الإيطالي / فريق توتنهام هوتسبير / فريق روما الإيطالي.

التصنيف الثالث: فريق ليفربول الإنجليزي / فريق شالكه الألماني / فريق أولمبيك ليون الفرنسي / فريق موناكو الفرنسي / فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق سيسكا موسكو الروسي / فريق أيندهوفن الهولندي / فريق فالنسيا الإسباني.

التصنيف الرابع: فريق فيكتوريا بلزن التشيكي / فريق كلوب بروج البلجيكي / فريق غلطة سراي التركي / فريق يونج بويز السويسري / فريق إنتر الإيطالي / فريق هوفنهايم الألماني / فريق النجم الأحمر الصربي / فريق أيك أثينا اليوناني.

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