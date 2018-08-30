موعد أبرز مباريات اليوم الخميس 30/8/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 لمشاهدة العديد من المباريات الهامة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وإضافة إلى ذلك أيضاً يترقب الجميع بدون استثناء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز مباريات اليوم في مختلف أنحاء العالم.

حيث سيكون عشاق كرة القدم في كل مكان اليوم الخميس مع جميع مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، علماً بأن مراسم قرعة دور المجموعات سوف تُقام في ظهر يوم غداً الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن الجماهير العاشقة لكرة القدم، وخاصة الجماهير في الوطن العربي وتحديداً في المملكة العربية السعودية سوف تكون على موعد مع انطلاقة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي سوف يكون لها مسمى استثنائي في الموسم الحالي وهو “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

موعد مباراة الاتفاق والرائد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الاتفاق لملاقاة ضيفه فريق الرائد في مساء اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتفاق والرائد تحديداً في تمام الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الاتفاق والرائد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1+ المشفرة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.د

موعد مباراة الحزم والوحدة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الحزم لملاقاة ضيفه فريق الوحدة في مساء اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الحزم والوحدة تحديداً في تمام الساعة 18:05 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الحزم والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

موعد مباراة النصر وأُحد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق النصر لملاقاة مضيفه فريق أُحد في مساء اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز بن سلمان، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر وأُحد تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة النصر وأُحد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة أستانا وأبويل نيقوسيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أستانا من كازاخستان لملاقاة ضيفه فريق أبويل نيقوسيا القبرصي اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 على أرض دولة كازاخستان، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أستانا وأبويل نيقوسيا تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أوفا ورينجرز

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أوفا الروسي لملاقاة ضيفه فريق رينجرز الاسكتلندي اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أوفا ورينجرز تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة كوبنهاجن وأتالانتا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق كوبنهاجن الدنماركي لملاقاة ضيفه فريق أتالانتا الإيطالي في مساء اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 على ملعب باركن على أرض دولة الدنمارك، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة كوبنهاجن وأتالانتا تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بشكتاش وبارتيزان بلغراد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بشكتاش التركي لملاقاة ضيفه فريق بارتيزان بلغراد الصربي في مساء اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 على ملعب فودافون أرينا على أرض دولة تركيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بشكتاش وبارتيزان بلغراد تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ستيوا بوخارست ورابيد فيينا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ستيوا بوخارست الروماني لملاقاة ضيفه فريق رابيد فيينا النمساوي في مساء اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 على أرض دولة رومانيا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ستيوا بوخارست ورابيد فيينا تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بوردو وخينت

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بوردو الفرنسي لملاقاة ضيفه فريق جينت البلجيكي في مساء اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 على أرض دولة فرنسا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بوردو وجينت تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيرنلي وأولمبياكوس

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بيرنلي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق أولمبياكوس اليوناني في مساء اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 على ملعب تيرف مور على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيرنلي وأولمبياكوس تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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