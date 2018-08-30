تعرف على تردد القنوات المجانية الناقلة للدوري السعودي 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم السعودية اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 لمتابعة ركلة البداية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م، وذلك في موسم من المتوقع أن يكون مثالي للغاية على كافة النواحي وخاصة بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب في صفوف كل فريق.

ولا شك أن الموسم الحالي سوف يكون مثيراً للغاية في ظل كثرة عدد الأندية التي سوف تُنافس بكل قوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك نظراً إلى الصفقات المدوية التي قامت بها إدارة كل نادي سعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

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ومن المؤكد أن رؤية المسؤولين عن كرة القدم السعودية، سوف ترفع كثيراً من قيمة مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، علماً بأن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية قد أكد أن الجميع داخل المملكة العربية السعودية يسعى لجعل مسابقة الدوري السعودي للمحترفين تُصبح ضمن أفضل 10 دوريات على مستوى العالم بأكمله في السنوات القليلة القادمة.

ومن جانبه قرر الأمير محمد بن سلمان بدوره أن يتم نقل كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي عبر شبكة قنوات KSA سبورت السعودية بشكل مجاني سواء للجماهير السعودية وأيضاً للجماهير العربية بشكل عام.

وهو الأمر الذي جعل المستشار تركي آل الشيخ يقوم بإطلاق مسمى جديد لمدة موسم واحد فقط لا غير على مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث ستكون المسابقة تحت مسمى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، وذلك تقديراً للجهود المبذولة من جانب الأخير من أجل الارتقاء بكرة القدم السعودية نحو الأمام.

ومن المقرر أن يتم نقل جميع مباريات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين عبر شبكة قنوات KSA سبورت المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

وإليكم الآن تردد قنوات KSA سبورت على كلاً من القمر الصناعي نايل سات وأيضاً على القمر الصناعي عرب سات:

القمر الصناعي نايل سات: 12284، عمودي، 27500، 6/5، DVB/S28/PSK.

القمر الصناعي عرب سات: 12149، أفقي، 27500، 6/5، DVB/S28/PSK.

أما الآن سوف نستعرض لكم الجدول الكامل لجميع مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

فريق الاتفاق / فريق الرائد، الخميس 30 أغسطس 2018، الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الحزم / فريق الوحدة، الخميس 30 أغسطس 2018، الساعة 18:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أُحد / فريق النصر، الخميس 30 أغسطس 2018، الساعة 18:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق القادسية / فريق الفتح، الجمعة 31 أغسطس 2018، الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الهلال / فريق الفيحاء، الجمعة 31 أغسطس 2018، الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الشباب / فريق الإتحاد، الجمعة 31 أغسطس 2018، الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الفيصلي / فريق الباطن، الجمعة 31 أغسطس 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق التعاون، السبت 1 سبتمبر 2018، الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

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