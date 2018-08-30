موعد مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي الجمعة 31/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الشباب والاتحاد، يستعد فريق الشباب لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد في مساء يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م والتي تحظى بمسمى استثنائي في الموسم الحالي وهو”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في الوطن العربي بأكمله وخاصة في المملكة العربية السعودية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الشباب والاتحاد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الشباب والاتحاد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الشباب والاتحاد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الشباب والاتحاد

موعد مباراة الشباب والاتحاد، يستعد فريق الشباب لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد في مساء يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الشباب والاتحاد تحديداً في تمام الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الشباب والاتحاد والقنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد

موعد مباراة الشباب والاتحاد، سوف تكون مباراة الشباب والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

آخر تحضيرات الشباب والاتحاد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الشباب والاتحاد، يدخل فريق الاتحاد غمار أول مباراة له في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه رفقة مديره الفني الجديد وهو الأرجنتيني رامون دياز، الذي سبق له وأن قاد الغريم التقليدي فريق الهلال إلى التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم قبل الماضي.

ولكن فشل المدرب الأرجنتيني رامون دياز في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا رفقة فريق الهلال، جعل إدارة الزعيم تتخلى عنه بشكل سريع للغاية وهو ما استغلته إدارة نادي الاتحاد بشكل مثالي نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدرب الأرجنتيني رامون دياز في عالم التدريب.

وعلى الرغم من إدارة نادي الاتحاد حافظت على الاستقرار الفني للفريق طوال السنوات القليلة الماضية رفقة المدير الفني التشيلي خوسيه لويس سيرا، إلا أن تراجع مستوى فريق إضافة إلى غياب الألقاب جعل إدارة نادي الاتحاد تتخلى عنه عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة، وذلك تحديداً بعدما فاز الفريق بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في آخر ألقاب الموسم الماضي.

ولا شك أن إدارة نادي الاتحاد إضافة إلى جماهير النادي، تطمح إلى التتويج بمختلف الألقاب التي يُنافس عليها الفريق وليس مجرد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين فقط لا غير، حيث يأمل الجميع داخل أسوار النادي في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين الذي غاب بدوره عن خزائن العميد طوال السنوات الماضية.

ولم يبدأ فريق الاتحاد الموسم الحالي بالشكل المثالي الذي كانت تتمناه جماهيره الغفيرة، وخاصة بعدما خسر الفريق لقب كأس السوبر السعودي على يد الغريم التقليدي فريق الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لوفتس رود في العاصمة الإنجليزية لندن.

وبكل تأكيد سوف يسعى فريق الاتحاد إلى تعويض جماهيره بعد هذه الخسارة، وذلك من خلال تحقيق الانتصار في أولى مباريات العميد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حتى يُثبت للجماهير أنه قادر على المنافسة بكل قوة عل اللقب في الموسم الحالي.

ومن جانبه كان الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الاتحاد قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام فريق الشباب، حيث تكونت قائمة فريق الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: عساف القرني / راكان النجار.

خط الدفاع: أحمد عسيري / عمار الدحيم / طارق عبدالله / ماثيو / عمر المزيعل / محمد قاسم / كارليتو.

خط الوسط: كريم الأحمدي / جمال باجندوح / جوناس / خالد السميري / كارلوس فيلانويفا / خورخي فالديفيا.

خط الهجوم: فهد المولد / عبدالرحمن الغامدي / رومارينيو / ألكسندر بيزيتش / علي الزقعان.

أما على الجانب المقابل لا تبدو طموحات فريق الشباب مع بداية الموسم الجديد مختلفة تماماً عن فريق الاتحاد، حيث يسعى فريق الشباب هو الآخر إلى العودة من جديد إلى المسار الصحيح بعد الصورة الباهتة التي ظهر بها في المواسم الماضية.

ولا شك أن فريق الشباب سوف يُعاني الكثير من أجل تحقيق أهدافه رفقة مديره الفني الروماني ماريوس، وخاصة وأن المنافسة سوف تكون مشتعلة للغاية في الموسم الحالي بين جميع كبار الأندية السعودية.

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