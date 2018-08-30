تعرف على نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

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شهد مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة موناكو الفرنسية في مساء اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 إقامة مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم النتائج الكاملة التي أسفرت عنها قرعة دور المجموعات.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف شهر سبتمبر القادم، علماً بأن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم سبق وأن أجرى بعض التعديلات على موعد إقامة المباريات الخاصة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك حتى يتمكن عشاق كرة القدم من متابعة أكبر عدد ممكن في المباريات.

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وإليكم الآن القائمة الكاملة المكونة من 32 نادياً التي سوف تُشارك في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا:

فريق ريال مدريد الإسباني / فريق بوروسيا دورتموند الألماني / فريق ليفربول الإنجليزي.

فريق فيكتوريا بلزن التشيكي / فريق أتلتيكو مدريد الإسباني / فريق بورتو البرتغالي.

فريق شالكه الألماني / فريق كلوب بروج البلجيكي / فريق برشلونة الإسباني.

فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق أولمبيك ليون الفرنسي / فريق غلطة سراي التركي.

فريق بايرن ميونخ الألماني / فريق شاختار الأوكراني / فريق موناكو الفرنسي.

فريق يونج بويز السويسري / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي / فريق بنفيكا البرتغالي.

فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق إنتر الإيطالي / فريق يوفنتوس الإيطالي.

فريق نابولي الإيطالي / فريق سيسكا موسكو الروسي / فريق هوفنهايم الألماني.

فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق أيندهوفن الهولندي.

فريق النجم الأحمر الصربي / فريق لوكوموتيف موسكو الروسي / فريق روما الإيطالي.

فريق فالنسيا الإسباني / فريق أيك أثينا اليوناني.

ومن جانبه كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في مساء يوم أمس الأربعاء عن التصنيفات الأربعة التي سوف يتم على أساسها سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وإليكم الآن التصنيفات الأربعة التي أعلن عنها الإتحاد الأوروبي لكرة القدم:

التصنيف الأول: فريق ريال مدريد / فريق أتلتيكو مدريد / فريق برشلونة / فريق بايرن ميونخ / فريق يوفنتوس / فريق مانشستر سيتي / فريق باريس سان جيرمان / فريق لوكوموتيف موسكو.

التصنيف الثاني: فريق بوروسيا دورتموند / فريق بورتو / فريق مانشستر يونايتد / فريق شاختار / فريق بنفيكا / فريق نابولي / فريق توتنهام هوتسبير / فريق روما.

التصنيف الثالث: فريق ليفربول / فريق شالكه / فريق أولمبيك ليون / فريق موناكو / فريق أياكس أمستردام / فريق سيسكا موسكو / فريق أيندهوفن / فريق فالنسيا.

التصنيف الرابع: فريق فيكتوريا بلزن / فريق كلوب بروج / فريق غلطة سراي / فريق يونج بويز / فريق إنتر / فريق هوفنهايم / فريق النجم الأحمر / فريق أيك أثينا.

أما الآن سوف نستعرض لكم النتائج الكاملة لمراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

المجموعة الأولى: فريق أتلتيكو مدريد / فريق بوروسيا دورتموند / فريق موناكو / فريق كلوب بروج.

المجموعة الثانية: فريق برشلونة / فريق توتنهام هوتسبير / فريق أيندهوفن / فريق إنتر.

المجموعة الثالثة: فريق باريس سان جيرمان / فريق نابولي / فريق ليفربول / فريق النجم الأحمر.

المجموعة الرابعة: فريق لوكوموتيف موسكو / فريق بورتو / فريق شالكه / فريق غلطة سراي.

المجموعة الخامسة: فريق بايرن ميونخ / فريق بنفيكا / فريق أياكس أمستردام / فريق أيك أثينا.

المجموعة السادسة: فريق مانشستر سيتي / فريق شاختار / فريق أولمبيك ليون / فريق هوفنهايم.

المجموعة السابعة: فريق ريال مدريد / فريق روما / فريق سيسكا موسكو / فريق فيكتوريا بلزن.

المجموعة الثامنة: فريق يوفنتوس / فريق مانشستر يونايتد / فريق فالنسيا / فريق يونج بويز.

وعلى هامش مراسم القرعة أيضاً قام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بتوزيع الجوائز على أفضل اللاعبين عن الموسم الماضي في القارة الاوروبية، والبداية مع جائزة أفضل حارس مرمى في قارة أوروبا عن الموسم الماضي 2017 / 2018 والتي فاز بها الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد.

أما جائزة أفضل مدافع في قارة أوروبا عن الموسم الماضي 2017 / 2018، فقد فاز بها القائد الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد، علماً بأنه قد نجح ف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه الملكي في المواسم الثلاثة الماضية على التوالي.

أما جائزة أفضل لاعب في خط وسط الميدان في قارة أوروبا عن الموسم الماضي 2018 / 2019، فقد فاز بها النجم الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان فريق ريال مدريد، والذي نجح بدوره في الفوز رفقة فريقه الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات على التوالي.

أما جائزة أفضل مهاجم في قارة أوروبا عن الموسم الماضي 2017 / 2018، فقد فاز بها الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد سابقاً ولاعب فريق يوفنتوس الإيطالي حالياً، علماً بأن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات على التوالي رفقة فريقه السابق ريال مدريد.

أما جائزة أفضل لاعب بشكل عام في قارة أوروبا عن الموسم الماضي 2017 / 2018، فقد فاز بها النجم الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان فريق ريال مدريد، والذي نجح في الفوز رفقة فريقه الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات على التوالي.

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