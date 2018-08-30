عاجل: رونالدو يعود من جديد إلى اليونايتد بعد قرعة دوري أبطال أوروبا

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أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م اليوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 عن عودة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد إلى ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، وهو المكان الذي عاش فيه الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل سنوات مسيرته الرياضية.

ويأتي ذلك بعدما أوقعت قرعة دور المجموعات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فريق يوفنتوس الإيطالي، علماً بأن الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو كان لاعباً سابقاً في صفوف فريق مانشستر يونايتد، وفي مطلع الموسم الحالي انتقل إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

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وبالتالي سوف يجد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه في مواجهة فريقه السابق مرة أخرى، علماً بأنها سوف تكون المرة الثانية في مسيرته الرياضية، حيث سبق وأن واجه الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه السابق مانشستر يونايتد في عام 2012، وذلك حينما كان الدون كريستيانو رونالدو يلعب ضمن صفوف فريق ريال مدريد.

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