موعد أبرز مباريات اليوم الجمعة 31/8/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد عشاق كرة القدم حول العالم بأكمله لمتابعة اليوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 العديد من المباريات المثيرة في مختلف أنحاء العالم، وذلك سواء في القارة الأوروبية أو حتى في القارة الآسيوية.

حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد اليوم الجمعة مع بعض مباريات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يكون عشاق كرة القدم أيضاً على موعد مع مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي وأيضاً بعض مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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كما سيكون عشاق كرة القدم أيضاً على موعد مع مباراة أخرى في مسابقة الدوري الفرنسي، وأيضاً سوف يُقام اليوم مباراة أخرى في مسابقة الدوري الألماني، وأخيراً سوف تُقام اليوم ثلاث مباريات أخرى في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ميلان وروما

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ميلان لملاقاة ضيفه فريق روما في مساء اليوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان وروما تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ميلان وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة أولمبيك ليون ونيس

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أولمبيك ليون لملاقاة ضيفه فريق نيس في مساء اليوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 على ملعب بارك أويل، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أولمبيك ليون ونيس تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أولمبيك ليون ونيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وهانوفر

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بوروسيا دورتموند لملاقاة مضيفه فريق هانوفر في مساء اليوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وهانوفر تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بوروسيا دورتموند وهانوفر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة فياريال وجيرونا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق فياريال لملاقاة ضيفه فريق جيرونا في مساء اليوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فياريال وجيرونا تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم السبت بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة فياريال وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الإسماعيلي والنجوم

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة مضيفه فريق النجوم في مساء اليوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018، وذلك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي والنجوم تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الإسماعيلي والنجوم منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق المصري حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإسماعيلي والنجوم منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق المصري خالد كامل هو معلق المباراة.

موعد مباراة الشباب والإتحاد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الشباب لملاقاة ضيفه فريق الإتحاد في مساء اليوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الشباب والإتحاد تحديداً في تمام الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الشباب والإتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الهلال لملاقاة ضيفه فريق الفيحاء في مساء اليوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والفيحاء تحديداً في تمام الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الهلال والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

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