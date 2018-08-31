تعرف على النتائج الكاملة لقرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي 2018 / 2019

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شهد مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في إمارة موناكو الفرنسية اليوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 إقامة مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، علماً بأن دور المجموعات سوف ينطلق تحديداً في يوم 20 سبتمبر القادم.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم النتائج الكاملة لقرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، حيث جاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

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المجموعة الأولى: فريق باير ليفركوزن الألماني / فريق لودوغوريتس البلغاري / فريق زيوريخ السويسري / فريق آيك لارناكا اليوناني.

المجموعة الثانية: فريق سالزبورج النمساوي / فريق سيلتك الاسكتلندي / فريق لايبزيغ الألماني / فريق روزنبورغ النرويجي.

المجموعة الثالثة: فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي / فريق كوبنهاجن الدنماركي / فريق بوردو الفرنسي / فريق سلافيا براغ التشيكي.

المجموعة الرابعة: فريق أندرلخت البلجيكي / فريق فنربخشة التركي / فريق دينامو زغرب الكرواتي / فريق سبارتاك السلوفاكي.

المجموعة الخامسة: فريق أرسنال الإنجليزي / فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي / فريق كاراباخ من أذربيجان / فريق فورسكلا الأوكراني.

المجموعة السادسة: فريق أولمبياكوس اليوناني / فريق ميلان الايطالي / فريق ريال بيتيس الإسباني / فريق دوديلانج من لوكسمبورج.

المجموعة السابعة: فريق فياريال الإسباني / فريق رابيد فيينا النمساوي / فريق سبارتاك موسكو الروسي / فريق رينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الثامنة: فريق لاتسيو الإيطالي / فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي / فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني / فريق أبولون ليماسول القبرصي.

المجموعة التاسعة: فريق بشكتاش التركي / فريق جينك البلجيكي / فريق مالمو السويدي / فريق ساربسبورغ النرويجي.

المجموعة العاشرة: فريق إشبيلية الإسباني / فريق كراسنودار الروسي / فريق ستاندر لياج البلجيكي / فريق أكشهيرسبور التركي.

المجموعة الحادية عشر: فريق دينامو كييف الأوكراني / فريق أستانا الكازاخستاني / فريق رين الفرنسي / فريق يابلونيك التشيكي.

المجموعة الثانية عشر: فريق تشيلسي الإنجليزي / فريق باوك اليوناني / فريق باتي بوريسوف البيلاروسي / فريق فيدي المجري.

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