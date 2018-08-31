تعرف على النتائج الكاملة لقرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي 2018 / 2019

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شهد مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في إمارة موناكو الفرنسية اليوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 إقامة مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، علماً بأن دور المجموعات سوف ينطلق تحديداً في يوم 20 سبتمبر القادم.
وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم النتائج الكاملة لقرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، حيث جاءت نتائج القرعة على النحو التالي:
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- المجموعة الأولى: فريق باير ليفركوزن الألماني / فريق لودوغوريتس البلغاري / فريق زيوريخ السويسري / فريق آيك لارناكا اليوناني.
- المجموعة الثانية: فريق سالزبورج النمساوي / فريق سيلتك الاسكتلندي / فريق لايبزيغ الألماني / فريق روزنبورغ النرويجي.
- المجموعة الثالثة: فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي / فريق كوبنهاجن الدنماركي / فريق بوردو الفرنسي / فريق سلافيا براغ التشيكي.
- المجموعة الرابعة: فريق أندرلخت البلجيكي / فريق فنربخشة التركي / فريق دينامو زغرب الكرواتي / فريق سبارتاك السلوفاكي.
- المجموعة الخامسة: فريق أرسنال الإنجليزي / فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي / فريق كاراباخ من أذربيجان / فريق فورسكلا الأوكراني.
- المجموعة السادسة: فريق أولمبياكوس اليوناني / فريق ميلان الايطالي / فريق ريال بيتيس الإسباني / فريق دوديلانج من لوكسمبورج.
- المجموعة السابعة: فريق فياريال الإسباني / فريق رابيد فيينا النمساوي / فريق سبارتاك موسكو الروسي / فريق رينجرز الاسكتلندي.
- المجموعة الثامنة: فريق لاتسيو الإيطالي / فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي / فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني / فريق أبولون ليماسول القبرصي.
- المجموعة التاسعة: فريق بشكتاش التركي / فريق جينك البلجيكي / فريق مالمو السويدي / فريق ساربسبورغ النرويجي.
- المجموعة العاشرة: فريق إشبيلية الإسباني / فريق كراسنودار الروسي / فريق ستاندر لياج البلجيكي / فريق أكشهيرسبور التركي.
- المجموعة الحادية عشر: فريق دينامو كييف الأوكراني / فريق أستانا الكازاخستاني / فريق رين الفرنسي / فريق يابلونيك التشيكي.
- المجموعة الثانية عشر: فريق تشيلسي الإنجليزي / فريق باوك اليوناني / فريق باتي بوريسوف البيلاروسي / فريق فيدي المجري.
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