موعد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

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شهد مساء يوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018 إجراء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وذلك في مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في إمارة موناكو على أرض دولة فرنسا، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم المجموعة الثمانية التي أسفرت عنها عملية القرعة، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم موعد مباريات دور المجموعات انطلاقاً من الجولة الأولى وحتى الجولة السادسة والأخيرة.

وإليكم الآن المجموعات من الأولى إلى الثامنة التي أسفرت عنها قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

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المجموعة الأولى: فريق أتلتيكو مدريد الإسباني / فريق بوروسيا دورتموند الألماني / فريق موناكو الفرنسي / فريق كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثانية: فريق برشلونة الإسباني / فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي / فريق أيندهوفن الهولندي / فريق إنتر الإيطالي.

المجموعة الثالثة: فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق نابولي الإيطالي / فريق ليفربول الإنجليزي / فريق النجم الأحمر الصربي.

المجموعة الرابعة: فريق لوكوموتيف موسكو الروسي / فريق بورتو البرتغالي / فريق شالكه الألماني / فريق غلطة سراي التركي.

المجموعة الخامسة: فريق بايرن ميونخ الألماني / فريق بنفيكا البرتغالي / فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق أيك أثينا اليوناني.

المجموعة السادسة: فريق مانشستر سيتي الإنجليزي / فريق أولمبيك ليون الفرنسي / فريق شاختار الأوكراني / فريق هوفنهايم الألماني.

المجموعة السابعة: فريق ريال مدريد الإسباني / فريق روما الإيطالي / فريق سيسكا موسكو الروسي / فريق فيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الثامنة: فريق يوفنتوس الإيطالي / فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق فالنسيا الإسباني / فريق يونج بويز السويسري.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق برشلونة / فريق أيندهوفن، الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق توتنهام هوتسبير، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كلوب بروج / فريق بوروسيا دورتموند، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق موناكو / فريق أتلتيكو مدريد، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق باريس سان جيرمان، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النجم الأحمر / فريق نابولي، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق غلطة سراي / فريق لوكوموتيف موسكو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شالكه / فريق بورتو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أياكس أمستردام / فريق أيك أثينا، الأربعاء 19 سبتمبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شاختار / فريق هوفنهايم، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بنفيكا / فريق بايرن ميونخ، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر سيتي / فريق أولمبيك ليون، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق روما، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيكتوريا بلزن / فريق سيسكا موسكو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يونج بويز / فريق مانشستر يونايتد، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فالنسيا / فريق يوفنتوس، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق هوفنهايم / فريق مانشستر سيتي، الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس / فريق يونج بويز، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بايرن ميونخ / فريق أياكس أمستردام، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أيك أثينا / فريق بنفيكا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك ليون / فريق شاختار، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سيسكا موسكو / فريق ريال مدريد، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روما / فريق فيكتوريا بلزن، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد / فريق فالنسيا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باريس سان جيرمان / فريق النجم الأحمر، الأربعاء 3 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لوكوموتيف موسكو / فريق شالكه، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق كلوب بروج، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بوروسيا دورتموند / فريق موناكو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق برشلونة، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أيندهوفن / فريق إنتر، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نابولي / فريق ليفربول، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بورتو / فريق غلطة سراي، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق أيك أثينا / فريق بايرن ميونخ، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يونج بويز / فريق فالنسيا، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أياكس أمستردام / فريق بنفيكا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق هوفنهايم / فريق أولمبيك ليون، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شاختار / فريق مانشستر سيتي، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روما / فريق سيسكا موسكو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق فيكتوريا بلزن، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد / فريق يوفنتوس، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كلوب بروج / فريق موناكو، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أيندهوفن / فريق توتنهام هوتسبير، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بوروسيا دورتموند / فريق أتلتيكو مدريد، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق إنتر، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باريس سان جيرمان / فريق نابولي، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق النجم الأحمر، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لوكوموتيف موسكو / فريق بورتو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق غلطة سراي / فريق شالكه، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق موناكو / فريق كلوب بروج، الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النجم الأحمر / فريق ليفربول، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق بوروسيا دورتموند، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق أيندهوفن، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق برشلونة، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نابولي / فريق باريس سان جيرمان، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بورتو / فريق لوكوموتيف موسكو، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شالكه / فريق غلطة سراي، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سيسكا موسكو / فريق روما، الأربعاء 7 نوفمبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فالنسيا / فريق يونج بويز، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بايرن ميونخ / فريق أيك أثينا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بنفيكا / فريق أياكس أمستردام، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك ليون / فريق هوفنهايم، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر سيتي / فريق شاختار، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيكتوريا بلزن / فريق ريال مدريد، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس / فريق مانشستر يونايتد، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق أيك أثينا / فريق أياكس أمستردام، الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سيسكا موسكو / فريق فيكتوريا بلزن، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بايرن ميونخ / فريق بنفيكا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق هوفنهايم / فريق شاختار، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك ليون / فريق مانشستر سيتي، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روما / فريق ريال مدريد، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد / فريق يونج بويز، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس / فريق فالنسيا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق موناكو، الأربعاء 28 نوفمبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لوكوموتيف موسكو / فريق غلطة سراي، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بوروسيا دورتموند / فريق كلوب بروج، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أيندهوفن / فريق برشلونة، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق توتنهام هوتسبير / فريق إنتر، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باريس سان جيرمان / فريق ليفربول، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نابولي / فريق النجم الأحمر، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بورتو / فريق شالكه، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق غلطة سراي / فريق بورتو، الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شالكه / فريق لوكوموتيف موسكو، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كلوب بروج / فريق أتلتيكو مدريد، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق موناكو / فريق بوروسيا دورتموند، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق توتنهام هوتسبير، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق أيندهوفن، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق نابولي، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النجم الأحمر / فريق باريس سان جيرمان، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق سيسكا موسكو، الأربعاء 12 ديمسبر 2018، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيكتوريا بلزن / فريق روما، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أياكس أمستردام / فريق بايرن ميونخ، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بنفيكا / فريق أيك أثينا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شاختار / فريق أولمبيك ليون، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر سيتي / فريق هوفنهايم، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يونج بويز / فريق يوفنتوس، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فالنسيا / فريق مانشستر يونايتد، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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