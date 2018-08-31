موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” السبت 1/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ليستر سيتي في يوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب كينغ باور، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وليستر سيتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ليستر سيتي في يوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب كينغ باور، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، سوف تكون مباراة ليفربول وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وليستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وليستر سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الرابعة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التواجد في صدارة جدول ترتيب البريمرليج رفقة بقية الأندية التي تمكنت من حصد العلامة الكاملة حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 3 جولات من عمر المسابقة.

ولا شك أن هذه المباراة أمام فريق ليستر سيتي، سوف تكون بمثابة الاختبار الحقيقي بالنسبة إلى فريق ليفربول، وخاصة وأن فريق الريدز لم يُقدم ذلك الأداء المثالي في آخر مباراتين له خاضهُما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من نجاحه في تحقيق الانتصار.

ومن جانبها تُدرك جماهير نادي ليفربول جيداً أن بداية المباريات المعقدة سوف تبدأ انطلاقاً من هذه الجولة، وخاصة وأن فريق ليفربول سوف يحل في الجولة القادمة أيضاً ضيفاً على نظيره فريق توتنهام هوتسبير على ملعب ويمبلي.

ولعل ما زاد الأمور تعقيداً على فريق ليفربول، هي المجموعة التي وجد نفسه فيها بعد إجراء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث وجد فريق ليفربول نفسه في المجموعة الثالثة رفقة العملاق الفرنسي وهو فريق باريس سان جيرمان بقيادة النجم البرازيلي نيمار جونيور.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق ليفربول وجد نفسه أيضاً بجوار فريق نابولي الإيطالي بقيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، وأخيراً سوف يتواجد فريق ليفربول أيضاً رفقة فريق النجم الأحمر الصربي الذي سوف يسعى بدوره إلى أن يكون الحصان الأسود في هذه المجموعة وليس مجرد حصالة المجموعة.

ولكن قبل بداية الرحلة من جديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، يجب على فريق ليفربول أن يُحافظ على نفس النسق العالي الذي بدأ به الموسم الحالي، وذلك من أجل إثبات قدرته على المنافسة على كافة الألقاب بكل قوة عكس ما كان عليه الحال في السنوات الماضية.

وبكل تأكيد سوف تكون كل الأنظار مسلطة نحو اللاعب المصري محمد صلاح من جانب كل عشاق كرة القدم الإنجليزية، وخاصة بعد الأزمة الأخيرة التي عاشها مع الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مما يجعل القلق منتشراً بشكل كبير بين جماهير نادي ليفربول خوفاً من تأثر محمد صلاح بهذه الأزمة التي باتت حديث الشارع المصري بأكمله في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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