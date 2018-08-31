موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري السبت 1/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وإنبي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق إنبي في مساء يوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وإنبي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وإنبي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وإنبي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

موعد مباراة الزمالك وإنبي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق إنبي في مساء يوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

موعد مباراة الزمالك وإنبي، سوف تكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك وإنبي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وإنبي، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته الخامسة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة إثر الخسارة الماضية التي تعرض لها الفارس الأبيض في مباراته الماضية على يد فريق النجوم المغمور.

ولعل ما زاد من غضب جماهير القلعة البيضاء بشكل أكبر، أن هذه الخسارة الأولى لفريق الزمالك جاءت على يد فريق صعد حديثاً مع نهاية الموسم الماضي إلى دوري الأضواء، وهو الأمر الذي جعل ثقة الجماهير تهتز كثيراً في اللاعبين بالرغم من الانطلاقة المميزة نوعاً ما في مطلع الموسم الحالي.

وبكل تأكيد سوف يُساهم انتصار فريق الزمالك في مباراته القادمة على حساب مضيفه فريق إنبي في عودة الأجواء الجيدة من جديد بين جماهير القلعة البيضاء، وخاصة وأن الجميع يرغب في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز إضافة إلى بقية الألقاب التي يُنافس عليها الفارس الأبيض في الموسم الحالي.

وتبقى النقطة السوداء من جديد بخلاف نتائج فريق الزمالك، هي عودة المشاكل الإدارية من جديد التي تعصف دائماً بحالة الاستقرار التي لا يتمكن فريق الزمالك من عيشها لفترة طويلة في السنوات الطويلة الماضية.

ومن جانبها تأمل جماهير نادي الزمالك أن لا يتأثر لاعبو فريق الزمالك بالأزمة الجديدة بين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وبين هاني العتال عضو مجلس الإدارة المغضوب عليه، والذي يقوم بدوره بمحاربة نادي الزمالك وليس مجلس الإدارة منذ الموسم الماضي بشكل غير طبيعي على الإطلاق.

وبدوره كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث تكونت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: بهاء مجدي / محمود علاء / محمود حمدي الونش / حازم إمام / حمدي النقاز / محمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد / محمد حسن / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / مصطفى فتحي / محمد عنتر / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمود عبد العاطي / عبد الله جمعة / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد / حميد أحداد.

وقد شهدت قائمة فريق الزمالك غياب كلاً من: أيمن حفني / محمود عبد المنعم كهربا / أحمد أبو الفتوح / كماتشو / محمد عبد السلام / أحمد مدبولي / عمر صلاح.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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