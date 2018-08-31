موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس في الدوري الإسباني السبت 1/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ليغانيس في مساء يوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليغانيس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وليغانيس في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ليغانيس في مساء يوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليغانيس تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليغانيس

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس، سوف تكون مباراة ريال مدريد وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وليغانيس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وليغانيس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الثالثة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي له في إطار سعيه للحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب رفقة الغريم التقليدي فريق برشلونة.

ولا شك أن الفريق الملكي يعلم جيداً أن فوزه بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، سوف يمر من خلال الانتصار على كافة الأندية الصغيرة منها قبل الأندية الكبيرة، وخاصة وأن غريمه التقليدي فريق برشلونة هو الآخر يُحقق الانتصار في كافة مبارياته مهما كانت صعوبتها، مما جعله يُحرز اللقب في سبعة مناسبات من أصل آخر 10 سنوات.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي، هو المنافسة بكل قوة على كافة الألقاب وخاصة كلاً من لقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من نجاحه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 سنوات على التوالي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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