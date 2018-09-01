موعد أبرز مباريات اليوم السبت 1/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018، وذلك من أجل مشاهدة العديد من المباريات المثيرة للغاية على مستوى مختلف الدوريات الأوروبية في مختلف أنحاء العالم.

حيث يجد أي عاشق لكرة القدم نفسه اليوم السبت على موعد مع مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة التي سوف يُشارك فيها لاعبنا المصري محمد صلاح أمام فريق ليستر سيتي، كما سيجد عاشق كرة القدم نفسه أيضاً على موعد مع مباريات في مسابقات الدوري الإسباني إضافة إلى الدوري الإيطالي وأيضاً الدوري الألماني وأخيراً الدوري الفرنسي.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن عاشق كرة القدم سوف يجد نفسه أيضاً على موعد اليوم السبت مع بعض مباريات الدوريات العربية، وذلك من خلال مباراة واحدة في مسابقة الدوري المصري الممتاز إضافة إلى مباراة واحدة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق ليستر سيتي اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب كينغ باور، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ليفربول وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة تشيلسي وبورنموث

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق بورنموث اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وبورنموث تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة تشيلسي وبورنموث منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب الإتحاد في مدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيم

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة مضيفه فريق نيم في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونيم تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ونيم منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بايرن ميونخ لملاقاة مضيفه فريق شتوتجارت في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب مرسيدس بينز أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عبد القادر الشنيوني هو معلق المباراة.

موعد مباراة إنتر وبولونيا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق إنتر لملاقاة مضيفه فريق بولونيا في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وبولونيا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إنتر وبولونيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

موعد مباراة يوفنتوس وبارما

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة مضيفه فريق بارما في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب تارديني، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وبارما تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة يوفنتوس وبارما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أتلتيكو مدريد لملاقاة مضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب بالايدوس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ليغانيس في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليغانيس تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وليغانيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق إنبي في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الشاذلي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خالد حسن هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوفو تكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي والتعاون

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق التعاون في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة المعروف بالجوهرة المشعة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والتعاون تحديداً في تمام الساعة 18:20 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:20 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي والتعاون منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

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