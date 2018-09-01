صدمة كبيرة في القلعة الحمراء قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 صدمة كبيرة للغاية، وذلك قبل المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه الصدمة بعدما أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي اليوم السبت، أن متوسط ميدان فريق الأهلي عمرو السولية قد تأكد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وذلك بعد الأشعة التي أجراها إثر خروجه مصاباً من المباراة الماضية أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الدكتور خالد محمود على أن اللاعب عمرو السولية سوف يحتاج على أقل تقدير إلى شهر كامل من أجل التعافي من إصابته في العضلة الضامة، وهو ما يعني غياب اللاعب عن المباريات أو حتى عن التدريبات الجماعية أو الفردية لفريقه طوال الفترة القادمة.

وعلى إثر ذلك سوف يغيب اللاعب عمرو السولية عن 3 مباريات قادمة سوف يخوضها المارد الأحمر بدونه في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة القادمة أمام فريق الإنتاج الحربي ومن ثم المباراة أمام فريق الداخلية وأخيراً المباراة أمام فريق بيراميدز، على أن يكون جاهزاً بنسبة غير مؤكدة لمباراة الإياب أمام فريق النجمة اللبناني في إطار مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال.

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