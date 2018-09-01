ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” السبت 1/9/2018

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ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي، حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب كينغ باور.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من السنغالي ساديو ماني في الدقيقة العاشرة، إضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الخامسة والأربعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ليستر سيتي في المباراة الجزائري رشيد غزال في الدقيقة الثالثة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استقر رصيد فريق ليستر سيتي عند 6 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / جو جوميز / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق ليستر سيتي في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

كاسبر شمايكل / ريكاردو بيريرا / كريس مورجان / هاري ماغواير / شيل / مارك / ميندي / ويلفريد نديدي / رشيد غزال / ماديسون / غراي.

المدير الفني: الفرنسي كلود بويل.

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ليفربول أن يفرض سيطرته على مجريات اللعب في إطار بحثه عن تسجيل الأهداف مبكراً من أجل تسهيل مهمته في هذه المباراة، وفي مقابل ذلك حاول فريق ليستر سيتي أن يخوض المباراة بتوازن سواء من الناحية الدفاعية أو حتى من الناحية الهجومية.

وفي الدقيقة الرابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ليفربول في المباراة، وذلك حينما انفرد البرازيلي روبيرتو فيرمينو بحارس المرمى الدنماركي كاسبر شمايكل، إلا أن الأخير تألق وتصدى لها بنجاح، قبل أن يقوم المصري محمد صلاح بمتابعة الكرة عن طريق تسديدها أرضياً ولكنها مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى كاسبر شمايكل بغرابة كبيرة.

ولكن إصرار فريق ليفربول على التقدم في النتيجة كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة العاشرة نجح فريق ليفربول في تحقيق مسعاه وذلك حينما سجل له السنغالي ساديو ماني الهدف الأول إثر استغلاله ارتباكاً غير مبرراً على الإطلاق في خط دفاع أصحاب الأرض.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ليستر سيتي في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الثالثة والعشرين وذلك حينما سدد اللاعب غراي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر تصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق تحسن أداء فريق ليستر سيتي كثيراً عكس ما كان عليه الحال في مطلع المباراة، وفي مقابل ذلك تراجع مستوى فريق ليفربول كثيراً من الناحية الهجومية وأيضاً في خط وسط الميدان مما جعله يفقد عملية الاستحواذ على الكرة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين، كاد فريق ليفربول ينجح في حسم الأمور نهائياً وذلك حينما سدد المصري محمد صلاح كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى كاسبر شمايكل أبعدها بنجاح إلى الخارج.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير تمكن فريق من تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وهذه المرة عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي استغل ضعف الرقابة الدفاعية من جانب فريق ليستر سيتي أثناء تنفيذ الركلة الركنية، ليذهب بعدها الشوط الأول مباشرة إلى نهايته دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين وعلى وقع تقدم فريق ليفربول بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وليستر سيتي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وفي مقابل ذلك حاول فريق ليستر سيتي أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الحادية والستين حاول الفرنسي كلود بويل مدرب فريق ليستر سيتي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك من خلال إشراك النيجيري كيليتشي بدلاً من مارك.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير نجح فريق ليستر سيتي في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له الجزائري رشيد غزال الهدف الأول عقب استغلاله خطأ فادح من حارس المرمى أليسون بيكر وسط حالة من الصمت من جانب المدرب الألماني يورغن كلوب.

وفي الدقيقة السبعين حاول المدرب الألماني يورغن كلوب أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية هو الآخر، وذلك من خلال إشراك كلاً من السويسري شيردان شاكيري إضافة إلى الغيني نابي كيتا بدلاً من المصري محمد صلاح إضافة إلى الإنجليزي جوردان هندرسون.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز هام لمصلحة فريق الريدز مما عزز موقعه في الصدارة.

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