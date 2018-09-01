موعد يوفنتوس وبارما بمشاركة “كريستيانو رونالدو” اليوم السبت 1/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وبارما، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة مضيفه فريق بارما في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب تارديني، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وبارما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وبارما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وبارما في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وبارما

موعد مباراة يوفنتوس وبارما، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة مضيفه فريق بارما في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب تارديني، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وبارما تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وبارما والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما

موعد مباراة يوفنتوس وبارما، سوف تكون مباراة يوفنتوس وبارما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس وبارما والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وبارما، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته الثالثة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مرة أخرى من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة جدول الترتيب.

ولا شك أن الجميع داخل إيطاليا يعلم جيداً أن المرشح الأبرز من أجل الفوز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، هو فريق يوفنتوس نظراً إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها فريق السيدة العجوز، مما جعل فريق يوفنتوس يُسيطر بشكل كلي على لقب الدوري الإيطالي في آخر 7 سنوات على التوالي.

وبكل تأكيد سوف تكون كل العيون مسلطة من جديد على لاعب واحد فقط على أرض الملعب، وهو الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لا يزال يبحث عن تسجيل أول هدف له مع فريق يوفنتوس منذ انتقاله إليه في الصيف الحالي.

ومن المؤكد أن الدون كريستيانو رونالدو بدأ يُدرك جيداً مدى صعوبة التسجيل في شباك الأندية الإيطالية، وذلك نظراً إلى الصلابة الدفاعية التي تتمتع بها الأندية الإيطالية بعكس ما هو عليه الحال سواء في إنجلترا أو حتى في إسبانيا.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

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