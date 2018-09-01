بعد أزمته مع اتحاد الكرة.. لأول مرة “محمد صلاح” يخرج برقم سلبي مع ليفربول

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عاش المصري محمد صلاح اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 واحدة من أسوأ مبارياته مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وذلك على الرغم من نجاح فريقه في تحقيق الانتصار بصعوبة خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك المصري محمد صلاح أساسياً منذ بداية المباراة، إلا أن غياب التركيز ظهر واضحاً عليه بشكل كبير إضافة إلى عدم التوفيق طوال الشوط الأول من عمر المباراة، وفي الشوط الثاني تراجع مستوى محمد صلاح كثيراً على كافة الأصعدة، مما جعل الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول يقوم بإخراجه من أرض الملعب في الدقيقة السبعين.

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ولا شك أن المصري محمد صلاح يُعاني كثيراً من الناحية النفسية بسبب أزمته الأخيرة مع الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن محمد صلاح حصل على تقييم سئ للغاية في مباراة اليوم أمام فريق ليستر سيتي، وهو الأمر الذي يحدث له للمرة الأولى منذ انتقاله إلى صفوف فريق ليفربول في الصيف الماضي.

وبعد مرور أول أربع جولات من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، لم يتمكن محمد صلاح من تسجيل سوى هدفين فقط لا غير مع العلم بأنه نجح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، مما يؤكد بدوره على أن الإتحاد المصري لكرة القدم يجب عليه حل المشاكل العالقة بينه وبين محمد صلاح في أسرع وقت ممكن حتى لا يؤثر ذلك عليه على الصعيد النفسي مثلما هو واضح الآن.

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