ملخص مباراة ريال مدريد وليغانيس السبت 1/9/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وليغانيس، حقق فريق ريال مدريد الفوز على حساب ضيفه فريق ليغانيس ب مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من الويلزي جاريث بيل في الدقيقة السابعة عشر، إضافة إلى الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الثامنة والأربعين والدقيقة الحادية والستين، وأيضاً الإسباني سيرجيو راموس في الدقيقة السادسة والستين من ركلة جزاء.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق ليغانيس في المباراة فقد سجله الأرجنتيني كارييو في الدقيقة الرابعة والعشرين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، ليرفع بذلك فريق ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط، فيما استقر رصيد فريق ليغانيس عند نقطة واحدة فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

ملخص مباراة ريال مدريد وليغانيس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وليغانيس، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ريال مدريد أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك في إطار سعيه لتسجيل الأهداف بصورة مبكرة من أجل تسهيل المهمة في هذه المباراة.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق ريال مدريد في المباراة، وذلك حينما انفرد الإسباني ماركو أسينسيو بحارس مرمى فريق ليغانيس، إلا أن كرة ماركو أسينسيو علت العارضة بقليل ليضيع على الفريق الملكي فرصة التقدم في النتيجة.

وفي الدقيقة السابعة عشر أسفر الضغط الكبير من جانب الفريق الملكي عن نجاحه في تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر النجم الويلزي جاريث بيل وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الملكية في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ليغانيس في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الرابعة والعشرين وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء، ليتولى تنفيذها اللاعب الأرجنتيني كاريو بنجاح مدركاً التعادل لمصلحة فريقه.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة ريال مدريد وليغانيس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وليغانيس، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً على التقدم في النتيجة من جديد بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك حاول فريق ليغانيس أن يُبقي على نتيجة التعادل على أقل تقدير حتى نهاية المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين نجح فريق ريال مدريد في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني الذي سرعان ما ألغاه حكم المباراة، قبل أن يعود لاحتسابه من جديد بعدها بقليل بعد استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد التي أثبتت بدورها صحة الهدف لصالح الفريق الملكي.

ولم يكتفِ الفريق الملكي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الحادية والستين نجح الفريق الملكي في مسعاه وذلك حينما سجل له النجم الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثالث والثاني الشخصي له في المباراة قاضياً بنسبة كبيرة على أحلام فريق ليغانيس.

وفي الدقيقة السادسة والستين سنحت أمام فريق ريال مدريد فرصة مثالية للغاية من أجل مضاعفة تقدمه في النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها القائد الإسباني سيرجيو راموس بنجاح محرزاً الهدف الرابع لمصلحة الفريق الملكي.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز هام لمصلحة الفريق الملكي مما عزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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