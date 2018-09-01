كارتيرون يستبعد النجوم من قائمة الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

Advertisements

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 1 سبتمبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقد شهدت قائمة فريق الأهلي استبعاد العديد من العناصر الأساسية سواء لأسباب فنية أو بداعي الإصابة، حيث غاب عن قائمة المارد الأحمر كلاً من: شريف إكرامي / وليد سليمان / سعد الدين سمير / حسام عاشور / باسم علي / علي معلول / أحمد حمدى / أحمد الشيخ / صبري رحيل / محمود الجزار / أحمد ياسر ريان.

Advertisements

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في المباراة أمام فريق الإنتاج الحربي، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد نجيب / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / محمد هاني / أحمد فتحي / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / كريم نيدفيد / أكرم توفيق / ميدو جابر / أحمد حمودي / مؤمن زكريا / ناصر ماهر / محمد شريف.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في مساء يوم غداً الأحد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في موسم 2018 / 2019