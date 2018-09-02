موعد أبرز مباريات اليوم الاحد 2/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، تتواصل اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 الإثارة في عالم كرة القدم، وذلك من خلال إقامة العديد من المباريات في كافة أنحاء العالم وخاصة على المستوى الأوروبي وأيضاً على الصعيد العربي.

حيث تُقام اليوم الأحد العديد من مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مسابقة الدوري الفرنسي والدوري الإسباني وأيضاً الدوري الإيطالي والدوري الألماني، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سوف تُقام اليوم أيضاً مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز إضافة إلى ديربي الأولد فيرم الشهير.

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موعد مباراة أرسنال وكارديف سيتي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق أرسنال لملاقاة مضيفه فريق كارديف سيتي اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب كارديف، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وكارديف سيتي تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة أرسنال وكارديف سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة مضيفه فريق بيرنلي في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب تيرف مور، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وواتفورد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق توتنهام هوتسبير لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة توتنهام هوتسبير وواتفورد تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة توتنهام هوتسبير وواتفورد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة برشلونة وهويسكا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق هويسكا في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وهويسكا تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة برشلونة وهويسكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

موعد مباراة فالنسيا وليفانتي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق فالنسيا لملاقاة مضيفه فريق ليفانتي اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب سيوتات دي فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فالنسيا وليفانتي تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة فالنسيا وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

موعد مباراة إشبيلية وريال بيتيس

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق إشبيلية لملاقاة مضيفه وجاره فريق ريال بيتيس في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب فيامارين في إقليم الأندلس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إشبيلية وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة إشبيلية وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق مضر اليوسف هو معلق المباراة.

موعد مباراة نابولي وسامبدوريا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق نابولي لملاقاة مضيفه فريق سامبدوريا في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة نابولي وسامبدوريا تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة نابولي وسامبدوريا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

موعد مباراة سلتيك ورينجرز

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق سلتيك لملاقاة غريمه التقليدي فريق رينجرز اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب سيلتك بارك، وذلك في إطار مسابقة الدوري الاسكتلندي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة سلتيك ورينجرز تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة سلتيك ورينجرز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة.

موعد مباراة موناكو ومارسيليا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق موناكو لملاقاة ضيفه فريق مارسيليا في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب لويس الثاني في إمارة موناكو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة موناكو ومارسيليا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة موناكو ومارسيليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي نوفل باشي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز وسموحة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة بيراميدز وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق محمد الشاذلي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بيراميدز وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD، بينما سيكون المعلق مدحت شلبي هو معلق المباراة.

وسوف تكون مباراة بيراميدز وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق لؤي رشاد هو معلق المباراة.

موعد مباراة الترجي الرياضي والإتحاد السكندري

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة ضيفه فريق الإتحاد السكندري في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على الملعب الأولمبي في مدينة رادس، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي والإتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الترجي الرياضي والإتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

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