موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم الاحد 2/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والإنتاج الحربي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، سوف تكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والإنتاج الحربي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الخامسة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التربع على عرش صدارة الترتيب في إطار سعيه للحفاظ على لقبهُ بطلاً للمُسابقة في نهاية المطاف.

ولا شك أن فريق الأهلي يُعتبر هو المرشح الأبرز من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك المارد الأحمر جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل قوة المنافسة من بقية الأندية وعلى رأسهم الغريم التقليدي فريق الزمالك.

وبكل تأكيد سوف تكون العقبة الأساسية أمام فريق الأهلي في الموسم الحالي، هي ضغط المباريات نظراً لمشاركة المارد الأحمر في العديد من المسابقات سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري، وخاصة وأن فريق الأهلي يخوض أي منافسة من أجل التتويج بلقبها بسبب ضغط جماهيره الكبير إضافة إلى تقاليد النادي.

ومن المؤكد أيضاً أن العقبة التي ربما قد تُعرقل من مسيرة المارد الأحمر في الموسم الحالي، هي الإصابات التي تضرب دائماً كل لاعب داخل صفوف فريق الأهلي، مما قد يؤثر على نتائج فريق الأهلي وخاصة في المباريات الحاسمة.

ومن جانبه كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد استبعد بعض الأسماء الهامة من قائمة المارد الأحمر في هذه المباراة، حيث تم استبعاد كلاً من: وليد سليمان / علي معلول / شريف إكرامي / سعد الدين سمير / حسام عاشور / باسم علي / أحمد حمدى / أحمد الشيخ / صبري رحيل / محمود الجزار / أحمد ياسر ريان.

كما قام أيضاً المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالكشف عن قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق الإنتاج الحربي، حيث تكونت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد نجيب / ساليف كوليبالي / محمد هاني / أحمد فتحي / أيمن أشرف / أحمد علاء.

خط الوسط: هشام محمد / كريم نيدفيد / أكرم توفيق / محمد شريف / ميدو جابر / أحمد حمودي / مؤمن زكريا / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / كريم نيدفيد / ميدو جابر / ناصر ماهر / مؤمن زكريا.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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