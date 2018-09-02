موعد مباراة برشلونة وهويسكا اليوم الاحد 2/9/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وهويسكا، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق هويسكا في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وهويسكا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وهويسكا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وهويسكا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وهويسكا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وهويسكا

موعد مباراة برشلونة وهويسكا، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق هويسكا في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وهويسكا تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وهويسكا والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة

موعد مباراة برشلونة وهويسكا، سوف تكون مباراة برشلونة وهويسكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وهويسكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وهويسكا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وهويسكا، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الثالثة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل اللحاق بغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في صدارة جدول الترتيب.

ولا شك أن فريق برشلونة يسعى إلى التتويج بالثلاثية التاريخية في نهاية الموسم الحالي، علماً بأن فريق برشلونة كان قد نجح في التتويج بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، وذلك من خلال الفوز بلقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا.

وبكل تأكيد لن تكون مهمة فريق برشلونة سهلة على الإطلاق، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، وخاصة بعد المجموعة النارية التي وجد فريق برشلونة فيها نفسه في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا عن تواجد فريق برشلونة في المجموعة الثانية، وذلك بجوار كلاً من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي إضافة إلى فريق إنتر الإيطالي وأيضاً فريق أيندهوفن الهولندي.

وهو ما يؤكد بدوره على أن معاناة فريق برشلونة سوف تبدأ منذ دور المجموعات وليس انطلاقاً من الدور ثمن النهائي كما هو معتاد، علماً بأن فريق برشلونة سبق وأن تم إقصائه من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في آخر 3 سنوات على التوالي.

ومن جانبه كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث تكونت قائمة فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / فيليبي كوتينيو / أرثور / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / منير الحدادي / مالكوم / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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