تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي

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يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1 إضافة إلى قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

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وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد أعلن يوم أمس السبت عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / محمد هاني / أحمد علاء.

خط الوسط: هشام محمد / كريم نيدفيد / أكرم توفيق / ميدو جابر / ناصر ماهر / مؤمن زكريا / محمد شريف / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد على التشكيلة التالية في هذه المباراة الهامة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / محمد نجيب / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: أحمد فتحي / هشام محمد / مؤمن زكريا / ناصر ماهر / ميدو جابر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

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