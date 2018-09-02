ملخص مباراة ارسنال وكارديف سيتي الاحد 2/9/2019 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة ارسنال وكارديف سيتي، حقق فريق أرسنال فوزاً مثيراً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كارديف سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على ملعب كارديف.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أرسنال في المباراة كلاً من الألماني شكودران موستافي في الدقيقة الثانية عشر، إضافة إلى الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الثانية والستين، وأيضاً الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة الحادية والثمانين.

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أما أهداف فريق كارديف سيتي في المباراة فقد سجلها كلاً من فيكتور كاماراسا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، إضافة إلى داني وارد في الدقيقة السبعين.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع فريق أرسنال رصيده إلى 6 نقاط، فيما استقر رصيد فريق كارديف سيتي عند نقطتين فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / ماتيو جويندوزي / أرون رامسي / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

ملخص مباراة ارسنال وكارديف سيتي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ارسنال وكارديف سيتي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق أرسنال الذي يبحث عن انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي.

وفي الدقيقة السابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق كارديف سيتي في المباراة، وذلك حينما استغل اللاعب هاري خطأ فادح من حارس المرمى بيتر تشيك، ليُسدد على إثره الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته ذهبت عالياً للغاية.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق أرسنال، وذلك حينما سدد الويلزي أرون رامسي كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق كارديف سيتي تصدى لها بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

ولكن إصرار فريق أرسنال على التقدم في النتيجة كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الثانية عشر نجح الفريق اللندني في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له المدافع الألماني شكودران موستافي أولى الأهداف من خلال ركلة ركنية واضعاً فريقه في المقدمة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والثلاثين، كاد فريق أرسنال ينجح في حسم الأمور نهائياً من خلال تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس مرمى فريق كارديف سيتي تصدى للكرة.

وفي الدقائق المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها استغل فريق كارديف سيتي ثغرة واضحة في خط دفاع فريق أرسنال ليتمكن على إثرها من تسجيل هدف التعادل وذلك عبر الإسباني فيكتور كاماراسا، لينتهي الشوط الأول بعدها مباشرة دون جديد وعلى وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة ارسنال وكارديف سيتي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ارسنال وكارديف سيتي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق أرسنال عازماً على التقدم مرة أخرى في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك تمنى فريق كارديف سيتي أن يتمكن من الحفاظ على نتيجة التعادل حتى نهاية المباراة.

وفي الدقيقة الثانية والستين نجح فريق أرسنال في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني وسط فرحة كبيرة للغاية من جانب أنصار نادي أرسنال في ظل اقتراب فريقهُم من النقاط الثلاث الغالية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق كارديف سيتي نجح في تعديل النتيجة من جديد، وهذه المرة في الدقيقة السبعين عبر المهاجم داني وارد الذي استغل ضعف الرقابة في خط دفاع فريق أرسنال معيداً فريقه إلى أجواء المباراة مرة أخرى.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والثمانين، استغل فريق أرسنال بدوره ثغرة واضحة في خط دفاع فريق كارديف سيتي، لينجح على إثرها في تسجيل هدفه الثالث في المباراة وهذه المرة عبر المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت وسط حالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز هام للغاية لمصلحة فريق أرسنال في الموسم الحالي.

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