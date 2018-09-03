مدرب الأهلي: سبب واحد فقط وراء تعادلنا مع الإنتاج الحربي

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قام الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأحد الموافق 2 سبتمبر 2018 على سقوط فريقه في فخ التعادل، والذي جاء أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في مساء يوم أمس الأحد وتحديداً عبر إذاعة “الشباب والرياضة”، أكد الكابتن محمد يوسف أن السبب الرئيسي وراء سقوط فريقه الأهلي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام فريق الإنتاج الحربي، هو الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له المارد الأحمر من جانب الحكم إبراهيم نور الدين طوال المباراة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أنه لا يعلم ماذا يجب عليه القول تعليقاً على هذه الأخطاء التحكيمية الفادحة في المباراة التي تغاضى عنها الحكم إبراهيم نور الدين، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي الأهلي لا يُطالب بأي شئ أكثر من حقه.

كما شدد أيضاً الكابتن محمد يوسف في تصريحاته على أن النادي الأهلي سوف يكون له موقف صارم في الفترة القادمة تجاه الأخطاء التحكيمية التي يتم ارتكابها ضد النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي لن يلوم أي لاعب في صفوف الفريق على السقوط في فخ التعادل في هذه المباراة أمام فريق الإنتاج الحربي في ظل المجهودات الكبيرة التي بذلها الجميع.

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