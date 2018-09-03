موعد أبرز مباريات اليوم الاثنين 3/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، تتواصل اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر المباريات المثيرة في مختلف أنحاء العالم على مستوى كافة الدوريات، وذلك قبل فترة التوقف الدولي القادمة التي سوف تستمر على مدار 10 أيام انطلاقاً من يوم غداً الثلاثاء.

وسوف يكون عشاق كرة القدم الجميلة اليوم الإثنين على موعد مع مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى مباريات مسابقة دوري الدرجة الثانية الإسباني وأيضاً الدوري الأمريكي لكرة القدم، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سيكون عشاق كرة القدم أيضاً على موعد مع مباريات الدوري الأرجنتيني إضافة إلى الدوري البرازيلي.

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موعد مباراة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مصر المقاصة لملاقاة ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

موعد مباراة ألميريا وملقا

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ألميريا لملاقاة ضيفه فريق ملقا في مساء اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 على أرض دولة إسبانيا، وذلك في إطار مسابقة دوري الدرجة الثانية الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ألميريا وملقا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة ألميريا وملقا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ألميريا وملقا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 باللغة الإسبانية.

موعد مباراة دي سي يونايتد وأتلانتا يونايتد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق دي سي يونايتد لملاقاة ضيفه فريق أتلانتا يونايتد اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار مسابقة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة دي سي يونايتد وأتلانتا يونايتد تحديداً في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بوكا جونيورز وفيليز سارسفيلد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق بوكا جونيورز لملاقاة ضيفه فريق فيليز سارسفيلد اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 على أرض دولة الأرجنتين، وذلك في إطار مسابقة الدوري الأرجنتيني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بوكا جونيورز وفيليز سارسفيلد تحديداً في تمام الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة صباحاً بتوقيت أبوظبي.

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