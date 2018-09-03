موعد مباريات الدوري الأوروبي في موسم 2018 / 2019

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شهد مقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في إمارة موناكو الفرنسية في يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 إقامة مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض المجموعات من الأولى إلى الثانية عشر التي أسفرت عنها عملية القرعة، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدوري الأوروبي بشكل كامل انطلاقاً من دور المجموعات حتى المباراة النهائية في باكو عاصمة دولة أذربيجان.

ولا شك أن النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي سوف تكون أقوى بكثير من جميع النسخ السابقة، وذلك بسبب كثرة الأندية المشاركة في النسخة الحالية، والتي تتمثل في كلاً من فريق أرسنال الإنجليزي إضافة إلى فريق تشيلسي الإنجليزي وأيضاً فريق ميلان الإيطالي.

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وإليكم الآن جميع مجموعات مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 من المجموعة الأولى وحتى المجموعة الثانية عشر:

المجموعة الأولى: فريق باير ليفركوزن الألماني / فريق لودوغوريتس البلغاري / فريق زيوريخ السويسري / فريق آيك لارناكا القبرصي.

المجموعة الثانية: فريق سالزبورج النمساوي / فريق سيلتك الاسكتلندي / فريق لايبزيغ الألماني / فريق روزنبورغ النرويجي.

المجموعة الثالثة: فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي / فريق كوبنهاجن الدنماركي / فريق بوردو الفرنسي / فريق سلافيا براغ التشيكي.

المجموعة الرابعة: فريق أندرلخت البلجيكي / فريق فنربخشة التركي / فريق دينامو زغرب الكرواتي / فريق سبارتاك السلوفاكي.

المجموعة الخامسة: فريق أرسنال الإنجليزي / فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي / فريق كاراباخ من أذربيجان / فريق فورسكلا الأوكراني.

المجموعة السادسة: فريق أولمبياكوس اليوناني / فريق ميلان الايطالي / فريق ريال بيتيس الإسباني / فريق دوديلانج من لوكسمبورج.

المجموعة السابعة: فريق فياريال الإسباني / فريق رابيد فيينا النمساوي / فريق سبارتاك موسكو الروسي / فريق رينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الثامنة: فريق لاتسيو الإيطالي / فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي / فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني / فريق أبولون ليماسول القبرصي.

المجموعة التاسعة: فريق بشكتاش التركي / فريق جينك البلجيكي / فريق مالمو السويدي / فريق ساربسبورغ النرويجي.

المجموعة العاشرة: فريق إشبيلية الإسباني / فريق كراسنودار الروسي / فريق ستاندر لياج البلجيكي / فريق أكشهيرسبور التركي.

المجموعة الحادية عشر: فريق دينامو كييف الأوكراني / فريق أستانا من كازاخستان / فريق رين الفرنسي / فريق يابلونيك التشيكي.

المجموعة الثانية عشر: فريق تشيلسي الإنجليزي / فريق باوك اليوناني / فريق باتي بوريسوف البيلاروسي / فريق فيدي المجري.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق فياريال / فريق رينجرز، الخميس 20/9/2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رابيد فيينا / فريق سبارتاك موسكو، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إشبيلية / فريق ستاندر لياج، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أكشهيرسبور / فريق كراسنودار، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك مارسيليا / فريق آينتراخت فرانكفورت، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لاتسيو / فريق أبولون ليماسول، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رين / فريق يابلونيك، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق دينامو كييف / فريق أستانا، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بشكتاش / فريق ساربسبورغ، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق جينك / فريق مالمو، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باوك / فريق تشيلسي، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيدي / فريق باتي بوريسوف، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق آيك لارناكا / فريق زيوريخ، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لودوغوريتس / فريق باير ليفركوزن، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لايبزيغ / فريق سالزبورج، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سيلتك / فريق روزنبورغ، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سلافيا براغ / فريق بوردو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كوبنهاجن / فريق زينيت سان بطرسبرج، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبارتاك / فريق أندرلخت، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق دينامو زغرب / فريق فنربخشة، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبورتينغ لشبونة / فريق كاراباخ، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق فورسكلا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق دوديلانج / فريق ميلان، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبياكوس / فريق ريال بيتيس، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق أستانا / فريق رين، الخميس 4 أكتوبر 2018، الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يابلونيك / فريق دينامو كييف، الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باير ليفركوزن / فريق آيك لارناكا، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق زيوريخ / فريق لودوغوريتس، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روزنبورغ / فريق لايبزيغ، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سالزبورج / فريق سيلتك، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بوردو / فريق كوبنهاجن، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق زينيت سان بطرسبرج / فريق سلافيا براغ، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فنربخشة / فريق سبارتاك، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أندرلخت / فريق دينامو زغرب، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فورسكلا / فريق سبورتينغ لشبونة، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كاراباخ / فريق أرسنال، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال بيتيس / فريق دوديلانج، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق أولمبياكوس، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبارتاك موسكو / فريق فياريال، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رينجرز / فريق رابيد فيينا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كراسنودار / فريق إشبيلية، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ستاندر لياج / فريق أكشهيرسبور، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أبولون ليماسول / فريق أولمبيك مارسيليا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق آينتراخت فرانكفورت / فريق لاتسيو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مالمو / فريق بشكتاش، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ساربسبورغ / فريق جينك، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باتي بوريسوف / فريق باوك، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق تشيلسي / فريق فيدي، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق زيوريخ / فريق باير ليفركوزن، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق آيك لارناكا / فريق لودوغوريتس، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سالزبورج / فريق روزنبورغ، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لايبزيغ / فريق سيلتك، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق زينيت سان بطرسبرج / فريق بوردو، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كوبنهاجن / فريق سلافيا براغ، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أندرلخت / فريق فنربخشة، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبارتاك / فريق دينامو زغرب، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كاراباخ / فريق فورسكلا، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبورتينغ لشبونة / فريق أرسنال، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق ريال بيتيس، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق دوديلانج / فريق أولمبياكوس، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رينجرز / فريق سبارتاك موسكو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فياريال / فريق رابيد فيينا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ستاندر لياج / فريق كراسنودار، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إشبيلية / فريق أكشهيرسبور، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق آينتراخت فرانكفورت / فريق أبولون ليماسول، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك مارسيليا / فريق لاتسيو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يابلونيك / فريق أستانا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رين / فريق دينامو كييف، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ساربسبورغ / فريق مالمو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بشكتاش / فريق جينك، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق تشيلسي / فريق باتي بوريسوف، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باوك / فريق فيدي، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق أستانا / فريق يابلونيك، الخميس 8 نوفمبر 2018، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق دينامو كييف / فريق رين، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبارتاك موسكو / فريق رينجرز، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رابيد فيينا / فريق فياريال، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كراسنودار / فريق ستاندر لياج، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أكشهيرسبور / فريق إشبيلية، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أبولون ليماسول / فريق آينتراخت فرانكفورت، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لاتسيو / فريق أولمبيك مارسيليا، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مالمو / فريق ساربسبورغ، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق جينك / فريق بشكتاش، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باتي بوريسوف / فريق تشيلسي، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيدي / فريق باوك، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باير ليفركوزن / فريق زيوريخ، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لودوغوريتس / فريق آيك لارناكا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روزنبورغ / فريق سالزبورج، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سيلتك / فريق لايبزيغ، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سلافيا براغ / فريق كوبنهاجن، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بوردو / فريق زينيت سان بطرسبرج، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فنربخشة / فريق أندرلخت، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق دينامو زغرب / فريق سبارتاك، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فورسكلا / فريق كاراباخ، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق سبورتينغ لشبونة، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال بيتيس / فريق ميلان، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبياكوس / فريق دوديلانج، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق سبارتاك موسكو / فريق رابيد فيينا، الخميس 29 نوفمبر 2018، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يابلونيك / فريق رين، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أستانا / فريق دينامو كييف، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق زيوريخ / فريق آيك لارناكا، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باير ليفركوزن / فريق لودوغوريتس، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سالزبورج / فريق لايبزيغ، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روزنبورغ / فريق سيلتك، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق زينيت سان بطرسبرج / فريق كوبنهاجن، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بوردو / فريق سلافيا براغ، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أندرلخت / فريق سبارتاك، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فنربخشة / فريق دينامو زغرب، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كاراباخ / فريق سبورتينغ لشبونة، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فورسكلا / فريق أرسنال، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق دوديلانج، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال بيتيس / فريق أولمبياكوس، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كراسنودار / فريق أكشهيرسبور، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باتي بوريسوف / فريق فيدي، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رينجرز / فريق فياريال، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ستاندر لياج / فريق إشبيلية، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق آينتراخت فرانكفورت / فريق أولمبيك مارسيليا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أبولون ليماسول / فريق لاتسيو، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ساربسبورغ / فريق بشكتاش، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مالمو / فريق جينك، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق تشيلسي / فريق باوك، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق رين / فريق أستانا، الخميس 13 ديسمبر 2018، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق دينامو كييف / فريق يابلونيك، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فياريال / فريق سبارتاك موسكو، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رابيد فيينا / فريق رينجرز، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إشبيلية / فريق كراسنودار، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أكشهيرسبور / فريق ستاندر لياج، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك مارسيليا / فريق أبولون ليماسول، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لاتسيو / فريق آينتراخت فرانكفورت، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بشكتاش / فريق مالمو، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق جينك / فريق ساربسبورغ، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باوك / فريق باتي بوريسوف، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيدي / فريق تشيلسي، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق آيك لارناكا / فريق باير ليفركوزن، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لودوغوريتس / فريق زيوريخ، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لايبزيغ / فريق روزنبورغ، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سيلتك / فريق سالزبورج، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كوبنهاجن / فريق بوردو، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سلافيا براغ / فريق زينيت سان بطرسبرج، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبارتاك / فريق فنربخشة، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق دينامو زغرب / فريق أندرلخت، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبورتينغ لشبونة / فريق فورسكلا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق كاراباخ، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق دوديلانج / فريق ريال بيتيس، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبياكوس / فريق ميلان، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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