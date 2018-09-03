الفيفا يكشف عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم.. تعرف على موقف “محمد صلاح”

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كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 عن القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي 2018، وذلك بعد أن كانت القائمة الأولية مكونة من 10 لاعبين في وقت سابق.

وقد جاءت المفاجأة الكبرى من خلال إعلان الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تواجد المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي 2018.

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حيث جاءت القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين على النحو التالي:

الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني.

المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

ولا شك أن تواجد المصري محمد صلاح ضمن القائمة النهائية يُعد فخراً كبيراً سواء لكرة القدم المصرية أو حتى كرة القدم العربية، علماً بأن محمد صلاح لن يكون مرشحاً بنسبة كبيرة من أجل حصد هذه الجائزة في نهاية المطاف.

ويأتي ذلك نظراً لأن النجم الكرواتي لوكا مودريتش نجح رفقة فريقه ريال مدريد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، كما نجح أيضاً في المساهمة في إيصال منتخب بلاده كرواتيا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم الماضية على أرض دولة روسيا في صيف العام الحالي 2018.

أما الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو فمن المتوقع أن يكون في المركز الثاني، وذلك بعدما ساهم في تتويج فريقه السابق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، علماً بأن محمد صلاح كان قد ساهم أيضاً في إيصال فريقه ليفربول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تواجد المصري محمد صلاح في قائمة المرشحين من أجل الفوز بجائزة بوشكاش، والتي يتم منحها إلى أفضل هدف تم تسجيله على مدار العام الحالي 2018، علماً بأن هدف محمد صلاح في مرمى فريق إيفرتون قد تواجد ضمن لائحة المرشحين من أجل نيل الجائزة.

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