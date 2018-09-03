تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018

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شهد اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 إجراء مراسم قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 بعدما انتهت كافة مباريات دور المجموعات، وذلك في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة من دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م:

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التصنيف الأول: فريق الأهلي المصري / فريق مازيمبي الكونغولي / فريق الوداد البيضاوي المغربي / فريق النجم الساحلي التونسي.

التصنيف الثاني: فريق الترجي الرياضي التونسي / فريق وفاق سطيف الجزائري / فريق حوريا كوناكري الغيني / فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي.

وقد جاءت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م على النحو التالي:

فريق بريميرو دي أغوستو / فريق مازيمبي.

فريق الترجي الرياضي / فريق النجم الساحلي.

فريق وفاق سطيف / فريق الوداد البيضاوي.

فريق حوريا كوناكري / فريق الأهلي.

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