تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي كأس الإتحاد الأفريقي 2018

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شهد اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 إجراء مراسم قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 بعدما انتهت كافة مباريات دور المجموعات، وذلك في مقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة من دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م:

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التصنيف الأول: فريق نهضة بركان المغربي / فريق انيمبا النيجيري / فريق الرجاء البيضاوي المغربي / فريق إتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الثاني: فريق رايون سبورت الرواندي / فريق كارا برازافيل / فريق المصري البورسعيدي المصري / فريق فيتا كلوب الكونغولي.

وجاءت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم على النحو التالي:

فريق رايون سبورت / فريق انيمبا.

فريق كارا برازافيل / فريق الرجاء البيضاوي.

فريق المصري البورسعيدي / فريق إتحاد العاصمة.

فريق فيتا كلوب / فريق نهضة بركان.

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