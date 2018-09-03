هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم ؟! تعرف على موعد الحفل والقناة الوحيدة الناقلة

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شهد اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 حدثاً تاريخياً للغاية وأيضاً فريداً من نوعه في تاريخ كرة القدم المصرية، وذلك بعدما كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي 2018.

حيث عرفت القائمة النهائية التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم تواجد اللاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بجوار كلاً من الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني إضافة إلى الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

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ولم يكن هناك أي أحد يتوقع على الإطلاق تواجد المصري محمد صلاح في القائمة النهائية، وخاصة في ظل تواجد أسماء لامعة في القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها قبل أشهر قليلة فقط من الآن، وذلك مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي إضافة إلى الفرنسي أنطوان جريزمان.

إلا أن العديد من الأرقام والجوائز الفردية التي حصل عليها محمد صلاح على مدار الموسم الماضي، إضافة إلى مساهمته في وصول فريقه ليفربول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً مساهمته في تأهل المنتخب الوطني المصري إلى المونديال لأول مرة بعد غياب 28 عاماً، جعل الإتحاد الدولي لكرة القدم يجده الخيار الأمثل من أجل التواجد في القائمة النهائية.

ومن المقرر أن يُقيم الإتحاد الدولي لكرة القدم حفل توزيع جوائز الأفضل في يوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر القادم، وذلك في إحدى القصور الفاخرة في العاصمة الإنجليزية لندن، علماً بأن الإتحاد الدولي لكرة القدم سوف يقوم بتوزيع العديد من الجوائز في ذلك الحفل، ولعل أبرزها هي جائزة أفضل لاعب في العالم، على أن تكون مراسم الحفل منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المجانية على القمر الصناعي نايل سات.

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