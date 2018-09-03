بيان ناري من الأهلي ضد التحكيم بسبب إبراهيم نور الدين !

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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في مساء اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 بياناً رسمياً، وذلك تعقيباً على الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها الحكم المصري إبراهيم نور الدين في المباراة الماضية التي جمعت بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق الإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قام الحكم إبراهيم نور الدين بارتكاب أخطاء واضحة للغاية أمام أعين الجميع في المباراة الماضية التي انتهت على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الإنتاج الحربي، مما جعل النادي الأهلي يُهدد بشكل رسمي بعدم استكمال بقية مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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وإليكم الآن النص الكامل لبيان النادي الأهلي تعقيباً على أخطاء التحكيم: “مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو يؤكد على تعاونه الصادق مع كافة عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعماً للاستقرار وترسيخاً لمبدأ المنافسة الشريفة، إذ يرفض المجلس وبشكل قاطع ما ارتكبه طاقم التحكيم ومعاونوه من أخطاء فجة في مباراة الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري العام”.

كما جاء في البيان أيضاً: “والتي خرجت بشهادة كل الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثرت أخطاء طاقم التحكيم بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت فريق الأهلي من فوز يستحقه بعد تجاهل احتساب ركلة جزاء صحيحة، وكذلك إلغاء هدف صحيح دون أي سند قانوني”.

وقد جاء في البيان أيضاً: “مجلس الإدارة لا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة، ويُطالب اتحاد الكرة بوصفه القائم على شئون اللعبة بالتالي:

أولاً: إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة، واستبيان الحقيقة، واتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الأخطاء التي تُهدد استكمال المسابقة.

ثانياً: إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين الأندية.

ثالثاً: أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو لمواكبة الكرة العالمية.

رابعاً: تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف الذي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم لحماية المسابقة ونزاهتها.

وفي ختام البيان جاء: “يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد، حتى وإن استدعى الأمر عدم استئناف فريق الكرة لمبارياته في بطولة الدوري حال عدم وضوح الرؤية كاملة من خلال اتحاد الكرة، واتخاذ قرارات صارمة تضمن العدالة بين الجميع ولو بإسناد مباريات الأهلي القادمة لحكام أجانب، يتحمل النادي تكاليف الاستعانة بهم”.

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