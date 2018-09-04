موعد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4/9/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمتابعة اليوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر بعض المباريات المثيرة على المستوى العربي فقط لا غير وتحديداً في كلاً من قارة أفريقيا إضافة إلى قارة آسيا، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي الحالية التي سوف تُقام بعض العديد من المباريات الدولية في الفترة القادمة.

وسوف يجد كل محب لكرة القدم اليوم نفسه على موعد مع بعض مباريات مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي، وإضافة إلى ذلك سوف يجد نفسه أيضاً مع بعض مباريات مسابقة الدوري الجزائري، وأيضاً سوف يجد نفسه مع بعض مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

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موعد مباراة الوصل واتحاد كلباء

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الوصل لملاقاة ضيفه فريق اتحاد كلباء اليوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الوصل واتحاد كلباء تحديداً في تمام الساعة 15:50 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 16:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 17:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الوصل واتحاد كلباء منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق أحمد الحامد هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الوصل واتحاد كلباء منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة دبي الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق علي سليمان هو معلق المباراة.

موعد مباراة عجمان وبني ياس

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق عجمان لملاقاة ضيفه فريق بني ياس اليوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة عجمان وبني ياس تحديداً في تمام الساعة 15:50 عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 16:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 17:50 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة عجمان وبني ياس منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق أحمد الحامد هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة عجمان وبني ياس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة دبي الرياضية HD2 المجانية، بينما سيكون المعلق سيف محمد هو معلق المباراة.

موعد مباراة شباب أهلي دبي والوحدة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق شباب أهلي دبي لملاقاة ضيفه فريق الوحدة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى في إطار مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة شباب أهلي دبي والوحدة تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة شباب أهلي دبي والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق محمد الشامسي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة شباب أهلي دبي والوحدة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة دبي الرياضية HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق عبد الله السعدي هو معلق المباراة.

موعد مباراة الكوكب والعدالة

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الكوكب لملاقاة ضيفه فريق العدالة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للدرجة الأولى 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الكوكب والعدالة تحديداً في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

وسوف تكون مباراة الكوكب والعدالة منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق فهد الدريبي هو معلق المباراة.

موعد مباراة هجر وأبها

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق هجر لملاقاة ضيفه فريق أبها في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للدرجة الأولى 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة هجر وأبها تحديداً في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الطائي والعين

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق الطائي لملاقاة ضيفه فريق العين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للدرجة الأولى 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الطائي والعين تحديداً في تمام الساعة 18:10 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:10 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ضمك والجيل

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق ضمك لملاقاة ضيفه فريق الجيل في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018 على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للدرجة الأولى 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ضمك والجيل تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد

موعد أبرز مباريات اليوم، يستعد فريق مولودية الجزائر لملاقاة مضيفه فريق شباب بلوزداد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018 على أرض دولة الجزائر، وذلك في إطار مسابقة الدوري الجزائري 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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