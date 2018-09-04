تعرف على نتائج قرعة كأس العالم للأندية في الإمارات 2018

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شهد اليوم الثلاثاء الموافق 4 سبتمبر 2018 إقامة مراسم قرعة مسابقة كأس العالم للأندية بالإمارات 2018، وذلك في مقر الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مدينة زيوريخ السويسرية، علماً بأن مونديال الأندية سوف ينطلق تحديداً في مطلع شهر ديسمبر القادم من العام الحالي 2018.

ويُشارك في مسابقة كأس العالم للأندية 6 أندية من مختلف قارات العالم، وهم أبطال كافة المسابقات القارية في كل قارة إضافة إلى بطل مسابقة دوري الخليج العربي بصفته مستضيف البطولة على أرضه، وإليكم الآن قائمة الأندية المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية في الإمارات 2018 م:

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فريق ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا.

فريق العين الإماراتي، بطل دوري الخليج العربي الإماراتي.

فريق ويلينجتون فينيكس من نيوزيلندا، بطل أوقيانوسيا.

فريق ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي، بطل الكونكاكاف.

بطل كوبا ليبرتادوريس، سوف يتم الكشف عنه في شهر نوفمبر القادم.

بطل دوري أبطال أفريقيا، سوف يتم الكشف عنه في شهر نوفمبر القادم.

بطل دوري أبطال آسيا، سوف يتم الكشف عنه في شهر نوفمبر القادم.

وقد أسفرت قرعة مسابقة كأس العالم للأندية في الإمارات 2018 م عن مواجهة فريق العين مع نظيره فريق ويلينجتون فينيكس في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، وذلك تحديداً في يوم 12 ديسمبر 2018.

وإليكم الآن قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م:

ربع النهائي الأول: الفائز من المباراة الافتتاحية / بطل دوري أبطال أفريقيا.

ربع النهائي الثاني: فريق ديبورتيفو جوادالاخارا / بطل دوري أبطال آسيا.

أما الآن سوف نستعرض لكم قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية 2018 م:

نصف النهائي الأول: بطل كوبا ليبرتادوريس / الفائز من مباراة ربع النهائي الأول.

نصف النهائي الثاني: فريق ريال مدريد / الفائز من مباراة ربع النهائي الثاني.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الخاسر في المباراة الافتتاحية على المركز الأخير مباشرة في المسابقة، بينما سوف يخوض الخاسرين من مباراتي الدور ربع النهائي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في المسابقة.

أما الخاسرين في مباراتي الدور نصف النهائي سوف يخوض كلاهما مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة، بينما سوف يخوض الفائزين في مباراتين الدور نصف النهائي مباراة نهائي كأس العالم للأندية.

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