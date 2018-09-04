موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي 2018

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شهد يوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 إقامة مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م وأيضاً لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة النتائج التي أسفرت عنها عملية القرعة، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدور ربع النهائي في المسابقتين وصولاً إلى المباراة النهائية.

وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م:

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فريق الأهلي المصري / فريق الترجي الرياضي التونسي / فريق مازيمبي الكونغولي / فريق وفاق سطيف الجزائري / فريق الوداد البيضاوي المغربي / فريق حوريا كوناكري الغيني / فريق النجم الساحلي التونسي / فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي.

والآن سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها قرعة الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م:

فريق الترجي الرياضي / فريق النجم الساحلي.

فريق وفاق سطيف / فريق الوداد البيضاوي.

فريق بريميرو دي أغوستو / فريق مازيمبي.

فريق حوريا كوناكري / فريق الأهلي.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م:

فريق حوريا كوناكري / فريق الأهلي، 14 سبتمبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الترجي الرياضي / فريق النجم الساحلي، 14 أو 15 سبتمبر 2018.

فريق بريميرو دي أغوستو / فريق مازيمبي، 14 أو 15 سبتمبر 2018.

فريق وفاق سطيف / فريق الوداد البيضاوي، 14 أو 15 سبتمبر 2018.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م:

فريق النجم الساحلي / فريق الترجي الرياضي، 21 أو 22 سبتمبر 2018.

فريق مازيمبي / فريق بريميرو دي أغوستو، 21 أو 22 سبتمبر 2018.

فريق الوداد البيضاوي / فريق وفاق سطيف، 21 أو 22 سبتمبر 2018.

فريق الأهلي / فريق حوريا كوناكري، 22 سبتمبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تُقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي من عمر المسابقة في يوم 2 أكتوبر 2018، بينما سوف تُقام مباراتي إياب الدور نصف النهائي من عمر المسابقة في يوم 23 أكتوبر 2018، أما ذهاب الدور النهائي من عمر المسابقة سوف يُقام في يوم 2 نوفمبر 2018، فيما سوف تُقام مباراة إياب الدور النهائي من عمر المسابقة في يوم 9 نوفمبر 2018.

والآن سوف نستعرض لكم جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م:

فريق المصري البورسعيدي / فريق انيمبا النيجيري / فريق كارا برازافيل الكونغولي / فريق إتحاد العاصمة الجزائري / فريق الرجاء البيضاوي المغربي / فريق رايون سبورت الرواندي / فريق فيتا كلوب الكونغولي / فريق نهضة بركان المغربي.

أما الآن سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها قرعة الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م:

فريق رايون سبورت / فريق انيمبا.

فريق كارا برازافيل / فريق الرجاء البيضاوي.

فريق المصري البورسعيدي / فريق إتحاد العاصمة.

فريق فيتا كلوب / فريق نهضة بركان.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م:

فريق رايون سبورت / فريق انيمبا، 16 سبتمبر 2018.

فريق كارا برازافيل / فريق الرجاء البيضاوي، 16 سبتمبر 2018.

فريق المصري البورسعيدي / فريق إتحاد العاصمة، 16 سبتمبر 2018.

فريق فيتا كلوب / فريق نهضة بركان، 16 سبتمبر 2018.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2018 م:

فريق انيمبا / فريق رايون سبورت، 23 سبتمبر 2018.

فريق الرجاء البيضاوي / فريق كارا برازافيل، 23 سبتمبر 2018.

فريق إتحاد العاصمة / فريق المصري البورسعيدي، 23 سبتمبر 2018.

فريق نهضة بركان / فريق فيتا كلوب، 23 سبتمبر 2018.

ومن المقرر أن تُقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي من عمر المسابقة في يوم 3 أكتوبر 2018، بينما سوف تُقام مباراتي إياب الدور نصف النهائي من عمر المسابقة في يوم 24 أكتوبر 2018، أما ذهاب الدور النهائي سوف يُقام في يوم 25 نوفمبر، فيما سوف يُقام إياب الدور النهائي في يوم 2 ديسمبر 2018.

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