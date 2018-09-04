موعد مباريات دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة في قارة أوروبا بعد أيام قليلة فقط من الآن لمتابعة انطلاقة واحدة من المسابقات الأوروبية حديثة العهد على الصعيد الدولي، والتي قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم إنشائها لكي تكون بديلة للمباريات الدولية الودية بين المنتخبات الأوروبية، وذلك من خلال إنشاء مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية.

وفي بداية الأمر كان الجميع يعتقد أن نظام مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية معقد للغاية نظراً لكونها بطولة حديثة العهد، ولكن مع مرور الوقت بات نظام مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية سهلاً للغاية في نظر الجميع.

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حيث تتكون مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية من 4 درجات مختلفة، وهي الدرجة الأولى إضافة إلى الدرجة الثانية وأيضاً الدرجة الثالثة وأخيراً الدرجة الرابعة، وفي هذه الدرجات الأربعة تتواجد كافة المنتخبات المتواجدة في الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي كل درجة من الدرجات الأربعة سوف تتواجد أربع مجموعات، وفي الدرجة الأولى وأيضاً الدرجة الثانية تضم كل مجموعة 3 منتخبات، أما الدرجة الثالثة تضم فيها المجموعة الأولى 3 منتخبات، فيما تضم المجموعات ال3 الأخرى 4 منتخبات، وفي الدرجة الرابعة تضم كل مجموعة من المجموعات الأربعة 4 منتخبات.

وسوف تُقام مباريات دور المجموعات من خلال الذهاب والإياب، وفي الدور نصف النهائي سوف يتواجه المنتخبات الأربعة التي نجحت في حصد المركز الأول عن كل مجموعة من المجموعات الأربعة في الدرجة الأولى.

أما أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة في الدرجة الأولى سوف يهبطون إلى الدرجة الثانية، بينما سوف يصعد أصحاب المراكز الأولى في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، وأيضاً سوف يهبط أصحاب المراكز الأخيرة في الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة.

وفي الدرجة الثالثة سوف يصعد أصحاب المراكز الأولى إلى الدرجة الثانية، فيما سوف يهبط أصحاب المراكز الأخيرة إلى الدرجة الرابعة، وأخيراً سوف يصعد أصحاب المراكز الأولى في الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة.

والآن سوف نستعرض لكم المجموعات الأربعة في الدرجة الأولى في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

المجموعة الأولى: منتخب فرنسا / منتخب ألمانيا / منتخب هولندا.

المجموعة الثانية: منتخب بلجيكا / منتخب أيسلندا / منتخب سويسرا.

المجموعة الثالثة: منتخب إيطاليا / منتخب بولندا / منتخب البرتغال.

المجموعة الرابعة: منتخب كرواتيا / منتخب إنجلترا / منتخب إسبانيا.

أما الآن سوف نستعرض لكم المجموعات الأربعة في الدرجة الثانية في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

المجموعة الأولى: منتخب جمهورية التشيك / منتخب سلوفاكيا / منتخب أوكرانيا.

المجموعة الثانية: منتخب روسيا / منتخب السويد / منتخب تركيا.

المجموعة الثالثة: منتخب النمسا / منتخب البوسنة والهرسك / منتخب أيرلندا الشمالية.

المجموعة الرابعة: منتخب الدنمارك / منتخب جمهورية أيرلندا / منتخب ويلز.

والآن سوف نستعرض لكم المجموعات الأربعة في الدرجة الثالثة في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

المجموعة الأولى: منتخب ألبانيا / منتخب الكيان الصهيوني / منتخب اسكتلندا.

المجموعة الثانية: منتخب إستونيا / منتخب فنلندا / منتخب اليونان / منتخب المجر.

المجموعة الثالثة: منتخب بلغاريا / منتخب قبرص / منتخب النرويج / منتخب سلوفينيا.

المجموعة الرابعة: منتخب ليتوانيا / منتخب مونتينيغرو / منتخب رومانيا / منتخب صربيا.

والآن سوف نستعرض لكم المجموعات الأربعة في الدرجة الرابعة في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

المجموعة الأولى: منتخب أندورا / منتخب جورجيا / منتخب كازاخستان / منتخب لاتفيا.

المجموعة الثانية: منتخب بيلاروسيا / منتخب لوكسمبورج / منتخب مولودوفا / منتخب سان مارينو.

المجموعة الثالثة: منتخب أذربيجان / منتخب جزر الفارو / منتخب كوسوفو / منتخب مالطا.

المجموعة الرابعة: منتخب أرمينيا / منتخب مقدونيا / منتخب جبل طارق / منتخب ليشتنشتاين.

أما الآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب ألمانيا / منتخب فرنسا، الخميس 6 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إيطاليا / منتخب بولندا، الجمعة 7 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سويسرا / منتخب أيسلندا، السبت 8 سبتمبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إنجلترا / منتخب إسبانيا، السبت 8 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جمهورية التشيك / منتخب أوكرانيا، الخميس 6 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ويلز / منتخب جمهورية أيرلندا، الخميس 6 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب تركيا / منتخب روسيا، الجمعة 7 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أيرلندا الشمالية / منتخب البوسنة والهرسك، السبت 8 سبتمبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب سلوفينيا / منتخب بلغاريا، الخميس 6 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب النرويج / منتخب قبرص، الخميس 6 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ألبانيا / منتخب الكيان الصهيوني، الجمعة 7 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب رومانيا / منتخب مونتينيغرو، الجمعة 7 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب فنلندا / منتخب المجر، السبت 8 سبتمبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إستونيا / منتخب اليونان، السبت 8 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بلغاريا / منتخب النرويج، الأحد 9 سبتمبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كازاخستان / منتخب جورجيا، الخميس 6 سبتمبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب أرمينيا / منتخب ليشتنشتاين، الخميس 6 سبتمبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب لاتفيا / منتخب أندورا، الخميس 6 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جبل طارق / منتخب مقدونيا، الخميس 6 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أذربيجان / منتخب كوسوفو، الجمعة 7 سبتمبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جزر الفارو / منتخب مالطا، الجمعة 7 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بيلاروسيا / منتخب سان مارينو، السبت 8 سبتمبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب لوكسمبورج / منتخب مولدوفا، السبت 8 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب فرنسا / منتخب هولندا، الأحد 9 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البرتغال / منتخب إيطاليا، الإثنين 10 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أيسلندا / منتخب بلجيكا، الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إسبانيا / منتخب كرواتيا، الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أوكرانيا / منتخب سلوفاكيا، الأحد 9 سبتمبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الدنمارك / منتخب ويلز، الأحد 9 سبتمبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب السويد / منتخب تركيا، الإثنين 10 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البوسنة والهرسك / منتخب النمسا، الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليتوانيا / منتخب صربيا، الجمعة 7 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب قبرص / منتخب سلوفينيا، الأحد 9 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب اسكتلندا / منتخب ألبانيا، الإثنين 10 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب صربيا / منتخب رومانيا، الإثنين 10 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مونتينيغرو / منتخب ليتوانيا، الإثنين 10 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب المجر / منتخب اليونان، الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب فنلندا / منتخب إستونيا، الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جورجيا / منتخب لاتفيا، الأحد 9 سبتمبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مقدونيا / منتخب أرمينيا، الأحد 9 سبتمبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليشتنشتاين / منتخب جبل طارق، الأحد 9 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أندورا / منتخب كازاخستان، الإثنين 10 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كوسوفو / منتخب جزر الفارو، الإثنين 10 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مالطا / منتخب أذربيجان، الإثنين 10 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سان مارينو / منتخب لوكسمبورج، الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مولدوفا / منتخب بيلاروسيا، الثلاثاء 11 سبتمبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب بولندا / منتخب البرتغال، الخميس 11 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب روسيا / منتخب السويد، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الكيان الصهيوني / منتخب اسكتلندا، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليتوانيا / منتخب رومانيا، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مونتينيغرو / منتخب صربيا، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جزر الفارو / منتخب أذربيجان، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كوسوفو / منتخب مالطا، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بلجيكا / منتخب سويسرا، الجمعة 12 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كرواتيا / منتخب إنجلترا، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب النمسا / منتخب أيرلندا الشمالية، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب اليونان / منتخب المجر، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إستونيا / منتخب فنلندا، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بيلاروسيا / منتخب لوكسمبورج، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مولدوفا / منتخب سان مارينو، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب هولندا / منتخب ألمانيا، السبت 13 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سلوفاكيا / منتخب جمهورية التشيك، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب جمهورية أيرلندا / منتخب الدنمارك، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب النرويج / منتخب سلوفينيا، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بلغاريا / منتخب قبرص، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جورجيا / منتخب أندورا، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب لاتفيا / منتخب كازاخستان، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أرمينيا / منتخب جبل طارق، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مقدونيا / منتخب ليشتنشتاين، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب بولندا / منتخب إيطاليا، الأحد 14 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب روسيا / منتخب تركيا، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب رومانيا / منتخب صربيا، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب الكيان الصهيوني / منتخب ألبانيا، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليتوانيا / منتخب مونتينيغرو، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أذربيجان / منتخب مالطا، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جزر الفارو / منتخب كوسوفو، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أيسلندا / منتخب سويسرا، الإثنين 15 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إسبانيا / منتخب إنجلترا، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البوسنة والهرسك / منتخب أيرلندا الشمالية، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إستونيا / منتخب المجر، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب فنلندا / منتخب اليونان، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بيلاروسيا / منتخب مولدوفا، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب لوكسمبورج / منتخب سان مارينو، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب فرنسا / منتخب ألمانيا، الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أوكرانيا / منتخب جمهورية التشيك، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جمهورية أيرلندا / منتخب ويلز، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب النرويج / منتخب بلغاريا، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سلوفينيا / منتخب قبرص، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كازاخستان / منتخب أندورا، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب أرمينيا / منتخب مقدونيا، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب لاتفيا / منتخب جورجيا، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جبل طارق / منتخب ليشتنشتاين، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب بلجيكا / منتخب أيسلندا، الخميس 15 نوفمبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كرواتيا / منتخب إسبانيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب النمسا / منتخب البوسنة والهرسك، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب المجر / منتخب إستونيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب اليونان / منتخب فنلندا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كازاخستان / منتخب لاتفيا، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أندورا / منتخب جورجيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سان مارينو / منتخب مولدوفا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب لوكسمبورج / منتخب بيلاروسيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب هولندا / منتخب فرنسا، الجمعة 16 نوفمبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سلوفاكيا / منتخب أوكرانيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ويلز / منتخب الدنمارك، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب قبرص / منتخب بلغاريا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سلوفينيا / منتخب النرويج، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جبل طارق / منتخب أرمينيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليشتنشتاين / منتخب مقدونيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إيطاليا / منتخب البرتغال، السبت 17 نوفمبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب تركيا / منتخب السويد، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب صربيا / منتخب مونتينيغرو، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب ألبانيا / منتخب اسكتلندا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب رومانيا / منتخب ليتوانيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أذربيجان / منتخب جزر الفارو، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مالطا / منتخب كوسوفو، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

والآن سوف نستعرض لكم موعد مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

منتخب إنجلترا / منتخب كرواتيا، الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

منتخب سويسرا / منتخب بلجيكا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أيرلندا الشمالية / منتخب النمسا، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب المجر / منتخب فنلندا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب اليونان / منتخب إستونيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مولدوفا / منتخب لوكسمبورج، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب سان مارينو / منتخب بيلاروسيا، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ألمانيا / منتخب هولندا، الإثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جمهورية التشيك / منتخب سلوفاكيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الدنمارك / منتخب جمهورية أيرلندا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب بلغاريا / منتخب سلوفينيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب قبرص / منتخب النرويج، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب أندورا / منتخب لاتفيا، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب جورجيا / منتخب كازاخستان، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مقدونيا / منتخب جبل طارق، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب ليشتنشتاين / منتخب أرمينيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البرتغال / منتخب بولندا، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب السويد / منتخب روسيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب اسكتلندا / منتخب الكيان الصهيوني، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب صربيا / منتخب ليتوانيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مونتينيغرو / منتخب رومانيا، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب كوسوفو / منتخب أذربيجان، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مالطا / منتخب جزر الفارو، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباراتي الدور نصف النهائي إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث وأيضاً المباراة النهائية لمسابقة دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

مباراة الدور نصف النهائي الأولى، الأربعاء 5 يونيو 2019.

مباراة الدور نصف النهائي الثانية، الخميس 6 يونيو 2019.

مباراة تحديد المركز الثالث، الأحد 9 يونيو 2019.

مباراة الدور النهائي، الأحد 9 يونيو 2019.

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